L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 31 gennaio 2019 – Conduce Alessia Marcuzzi con

Jo Squillo alL’Isola dei Famosi dopo la morte dei genitori. La conferma : Jo Squillo concorrente de L’Isola dei Famosi con Stefano Bettarini La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta con un’assenza che non è passata inosservata. Durante la prima puntata Alessia Marcuzzi ha spiegato che Jo Squillo, a causa di un problema familiare piuttosto grave, è stata costretta a rinviare la sua partenza per l’Honduras. La cantautrice, famosa anche per il celebre duetto con Sabrina Salerno ...

L’Isola dei Famosi - Paolo Brosio : “La mia vita sconvolta quando…” : Isola dei Famosi 2019: la triste confessione di Paolo Brosio prima di partire per il reality Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTv appena uscito in edicola Paolo Brosio prima di partire per L’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, lo ricordiamo, è iniziato giovedì scorso e, proprio prima di volare in Honduras, Paolo Brosio si è raccontato a cuore aperto ...

Caos alL’Isola dei Famosi. Naufrago rischia il posto : ecco chi è : La puntata del 28 gennaio del daytime de L’Isola dei Famosi 2019 ha avuto un finale davvero inatteso. Dopo aver raccontato e mostrato le immagini della giornata, l’inviato Alvin ha fatto una comunicazione: uno degli “aspiranti isolani” pare essere al centro di una “accesa polemica” qui da noi in Italia. Questa controversia lo vedrà sicuramente protagonista in studio con Alessia Marcuzzi. Ma chi è questo concorrente? E perché rischia di lasciare ...

Alba Parietti alL’Isola dei Famosi : spunta un retroscena inaspettato : Alessia Marcuzzi parla di Alba Parietti e svela un segreto Alba Parietti è una delle novità dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi. Con ironia e senso critico la conduttrice, insieme ad Alda D’Eusanio, è stata la spalla perfetta di Alessia Marcuzzi lo scorso 24 gennaio con l’esordio della quattordicesima edizione del reality. La conduttrice romana sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni si è detta molto soddisfatta del ...

L’Isola dei Famosi 2019 è davvero in onda? Sui social il dubbio serpeggia sul “blocco” dei daytime : I naufraghi arrivano in Honduras, si lanciano dall'elicottero e Francesca Cipriani tira su la gonna. Questi sono i momenti clou della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che in questi giorni il pubblico ha visto così tante volte da avere quasi la nausea. Ebbene, chi non ha assistito in diretta al debutto della nuova edizione giovedì scorso, lo ha fatto in questo lungo fine settimana in cui le novità hanno davvero scarseggiato, una scelta di ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il cannagate alL’Isola dei Famosi : Un epilogo tardivo ma clamoroso del noto ‘cannagate” della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Eva Henger ha ricevuto la notifica della querela di Francesco Monte nei suoi confronti. Lo ha rivelato a Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live, promettendo di tornare in settimana nel salotto pomeridiano di Mediaset per raccontare ulteriori dettagli. “Ora non sono più sotto contratto con la Magnolia, dunque potrò ...

L’Isola dei Famosi - l’indiscrezione in diretta a a Barbara D’urso : “Taylor Mega fa la escort” : “Taylor Mega fa la escort”. È l’insinuazione fatta in diretta su Canale 5 da uno degli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. In studio c’erano il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni, Gianfranco Pelegri, e Grecia Colmenares. Si stava discutendo dell’Isola dei Famosi e, in particolare, della prorompente concorrente friulana, Taylor ...

Jo Squillo - il motivo dell’assenza alL’Isola dei Famosi : colpita da due gravi lutti in poco tempo : L’Isola dei Famosi è cominciata. La nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 e, a giudicare dai dati Auditel diffusi il giorno successivo, non è stata seguitissima. L’Isola ha infatti dovuto fare i conti con la collaudata fiction su Raiuno ‘Che Dio ci aiuti 5’ con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ed è stata proprio quest’ultima ad avere la meglio ...

La Dottoressa Giò chiude in anticipo e lascia la domenica sera a L’Isola dei Famosi 2019 : “Grande gesto di Barbara d’Urso” : Mediaset liquida come "un grande gesto" l'ennesima fuga di Barbara d'Urso che dopo essersi liberata dello scontro con domenica In di Mara Venier, spostando domenica Live alle 17.00, adesso fa lo stesso con La Dottoressa Giò. Per i più cattivi i cambiamenti sono dovuti proprio ai bassi ascolti registrati dalla fiction con la conduttrice, per altri, come i vertici Mediaset e i fan della d'Urso, si tratta solo di generosità per la grande famiglia ...

Canale 5 : L’Isola dei Famosi evita Sanremo e si sposta alla domenica. Il finale della Dottoressa Giò anticipa al martedì : Isola dei Famosi 2019 Cambio di programmazione a Canale 5. A dispetto di quanto inizialmente previsto, l’Isola dei Famosi non si scontrerà con il Festival di Sanremo e andrà in onda di domenica, raddoppiando il numero di puntate in una settimana. Confermato il secondo appuntamento di giovedì 31 gennaio, Mediaset annuncia che appena tre giorni dopo – domenica 3 febbraio – andrà in onda la terza puntata del reality condotto da ...