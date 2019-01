' Leo | Perugia orgogliosa ti porta nel cuore'

L'abbraccio di Perugia a Leo Cenci : 'Ha trasformato la sofferenza in qualcosa di positivo. La sua vita è un messaggio' : Perugia - Un grande e commosso abbraccio. Perugia ha salutato così, riempiendo il Duomo, il suo eroe e simbolo della lotta al cancro. La foto che ha fatto il giro del mondo, Leonardo di corsa al 'suo' ...

Lutto a Perugia per i funerali di Leonardo Cenci. Il sindaco : “Ha saputo dare coraggio a tutti” : Lutto cittadino a Perugia per i funerali, in programma il 31 gennaio alle 15, di Leonardo Cenci, il “guerriero” presidente dell'associazione Avanti Tutta diventato simbolo della lotta contro il cancro attraverso lo sport e la solidarietà. Gonfalone del Comune in cattedrale e bandiere a mezz'asta.Continua a leggere

Perugia - addio a Leonardo Cenci - runner simbolo della lotta al tumore : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dal Perugia e dai tifosi - 'Forza Leo' : Una maglia rossa, indossata sopra la divisa ufficiale, con scritto "Forza Leo": così il Perugia calcio, durante l'ingresso in campo per la partita con il Brescia allo stadio Curi, ha manifestato ...

