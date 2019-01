Inter | Marotta | “Conte? Abbiamo fiducia in Spalletti”

Marotta : 'Conte all'Inter? Massima fiducia in Spalletti' : "Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha Massima fiducia in lui". L'amministratore delegato dell'Inter ...

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città…” : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città”… : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

Marotta prepara la nuova Inter : pronta a nascere la squadra di Antonio Conte (RUMORS) : In casa Inter il clima è rovente dopo la brutta sconfitta subita in campionato contro il Torino, che sembra aver rappresentato solo la conseguenza dei rumors di mercato che si sono susseguiti in questi giorni. In particolar modo si è parlato della situazione dell'esterno sinistro, Ivan Perisic, che vorrebbe provare un'esperienza in Premier League e per questo avrebbe chiesto la cessione, con l'Arsenal che si è Interessato a lui negli ultimi ...

Calciomercato Inter - Marotta fa il punto della situazione : “abbiamo ascoltato il desiderio di Perisic - ma…” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, soffermandosi su Perisic e De Paul Il turno di Coppa Italia da superare e le ultime ore di mercato da vivere con il fiato sospeso. In casa Inter sono ore frenetiche, sia in ambito sportivo che di mercato, con una semifinale da conquistare e una rosa da definire. LaPresse/Francesca Soli Sul match con la Lazio è Intervenuto l’amministratore delegato ...

Inter - Marotta : 'Perisic? va tenuto conto del valore del calciatore' : 'Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali società che sono Interessate a lui e tenere conto del valore patrimoniale che rappresenta l'investimento fatto ...

Inter - Marotta su Perisic : 'Tenere conto del suo valore' : Beppe Marotta conferma la linea della fermezza nel caso di Ivan Perisic, che ha chiesto di essere ceduto. 'Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali ...

Inter - Marotta : 'Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare' : MILANO - 'A cena abbiamo fatto il punto, cose normali. Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare, ma nessuna offerta è arrivata, non esistono i presupposti alla cessione. ...

Inter – Cena con summit sul mercato - Marotta fa il punto su Perisic : “tanti giocatori vogliono andare via” : La dirigenza dell’Inter a Cena per fare il punto sul mercato: le parole di Beppe Marotta sulla cessione di Ivan Perisic Beppe Marotta, Steven Zhang, Piero Ausilio, Alessandro Antonello, Giovanni Gardini e Luciano Spalletti si sono ritrovati ieri a Milano per una Cena a base di… calciomercato. I vertici dell’Inter si sono infatti riuniti per fare il punto della situazione e valutare eventuali acquisti e cessioni ...

Marotta - pazza Inter sul lettino E si agita il fantasma di Conte : Beppe Marotta l'ha capito subito che all'Inter c'era tanto da lavorare. Magari sperava solo in un ingresso in punta di piedi. Invece dal suo arrivo è stato un susseguirsi di problemi dentro e fuori dal campo. Il rinnovo di Icardi scandito dai tormentoni social e tv di Wanda Nara; il caso-comportamentale Nainggolan; il caso-contrattuale Perisic. E poi i risultati con un inizio d'anno da dimenticare: il pareggio in casa con il Sassuolo e la ...

Inter - summit di mercato tra la dirigenza e Spalletti. Marotta : "Perisic? Nessuna offerta concreta" : Ore calde in casa Inter. C'è innanzitutto il caso Perisic: il croato ha chiesto di andare via. Chi eventualmente per sostiturlo? Ma non solo. E il tutto è nel menu della cena in un ristorante di ...

Inter - cena Spalletti-dirigenti. Marotta : 'Perisic - nessuna offerta. Difficile trattenere un giocatore se vuole andare' : Fare il punto sulla stagione dell' Inter a cena, con il mercato e il momento in campionato nel menù. E' quanto successo in pieno centro a Milano, come dimostra il video in apertura, in cui i dirigenti ...

Calciomercato Inter - gli occhi del Monaco in casa nerazzurra : Marotta e Ausilio fiutano l’affare : Il Monaco ha messo gli occhi su Miranda, centrale difensivo nerazzurro che ha chiesto di essere ceduto per giocare di più Non solo acquisti, l’Inter si concentra anche sul fronte delle uscita, considerando le richieste che stanno arrivando sulla scrivania di Marotta. Confermata la volontà di Perisic di voler cambiare aria, c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare Milano e si tratta di Miranda. Il difensore brasiliano ha ...

Calciomercato Inter - tutti i nomi per il dopo Perisic : la lista di Marotta : Calciomercato Inter, Ivan Perisic ha le valigie pronte sul letto ed un biglietto aereo con destinazione Londra: Marotta cerca il suo sostituto Calciomercato Inter, la cessione di Ivan Perisic sembra essere davvero imminente. Il calciatore ha chiesto la cessione ai nerazzurri, come rivelato ieri da Marotta prima della pessima gara contro il Torino. Adesso il club sta lavorando per trovare un accordo economico con l’Arsenal in modo da ...