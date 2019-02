In Spagna 48 mila persone sono andate a vedere una partita femminile

agi

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il nuovo record europeo di pubblico per unadi calcioè stato stabilito in Spagna, dove mercoledì sera 48.121 spettatori hanno assistito al quarto di finale di Coppa della Regina tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, allo stadio San Mame's.La tradizionale rivalità tra i baschi e le squadre della capitale ha favorito un'affluenza da big match della Liga maschile, con l'impianto da 53.000 posti quasi esaurito.Crescita lenta, ma crescitanumeri a cui il calciosi sta lentamente abituando, ma solo in occasione delle sfide più importanti o dei grandi tornei. Ai mondiali del 2015 in Canada la media è stata di 26.000 spettatori con la punta di 53.000 per la finale vinta dagli Usa sul Giappone.In Italia, invece, superare le 10 mila presenze resta un miraggio: quando le azzurre siqualificate ai mondiali che si ...