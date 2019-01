Gian Luca Castaldi | l' orafo | «Unico | prezioso | celebrativo | il gioiello è bellezza»

MotoGp – Gianluca Vacchi guida una… pecora - Jorge Lorenzo balla : simpatico ‘botta e risposta’ sui social [VIDEO] : Gianluca Vacchi chiama, Jorge Lorenzo risponde: il divertito balletto del maiorchino sui social Jorge Lorenzo sa come divertirsi: il pilota maiorchino, nonostante il problema al polso che lo costringe a saltare i test di Sepang e quelli legati al suo museo, World Champions 99, chiuso ad Andorra a due anni dalla sua apertura, non si mostra affatto preoccupato sui social. Il maiorchino, pilota della Honda, ha infatti risposto simpaticamente ...

Gianluca Vacchi - nuovo balletto travestito da Batman : «Anche i supereroi sentono la crisi» : Una nuova incursione sui social per Gianluca Vacchi. Il ricco ereditiera come riportato da Leggo.it è diventato famoso per i suoi balletti e la sua filosofia (?Enjoy?) su Instagram...

Gianluca Vacchi come il supereroe Batman : Ancora una volta l’imprenditore Gianluca Vacchi non s acome sorprendere i fan, questa volta si è trasformato in supereroe. A bordo di una Ape car vestito da Batman mette in mostra muscoli e addominali scolpiti in un breve stacchetto in maschera prima di dileguarsi con il suo mezzo low cost. Scomparso? Assolutamente no. L’imprenditore torna alla guida di un’auto di lusso: “Anche i SUPEREROI cambiano idea in pochi ...

Gianluca Vacchi si traveste da Batman : Gianluca Vacchi ora si è trasformato in un supereroe. A bordo di una Ape car vestito da Batman mette in mostra muscoli e addominali scolpiti in un breve stacchetto in maschera prima di dileguarsi con il suo mezzo low cost. Scomparso? Assolutamente no. L’imprenditore torna alla guida di un’auto di lusso: “Anche i SUPEREROI cambiano idea in pochi secondi!”, scrive a margine della clip che supera i due milioni e mezzo di ...

Cade ultraleggero : morti Tommaso Arbace di Gagliano e Gianluca Causo di Melissano : Ancora morti in Puglia per incidenti. Un aereo ultraleggero è precipitato in Salento, nei pressi della strada provinciale tra Ugento

Gianluca Mancini promesso sposo della Roma : vicino l’accordo con l’Atalanta per l’estate : Gianluca Mancini non si muoverà dall’Atalanta in questa sessione di calciomercato, a giugno però potrebbe vestire la maglia della Roma La Roma ha messo le mani su Gianluca Mancini. Il reparto arretrato dei giallorossi necessita di un ringiovanimento ed anche di qualche calciatore di spessore in vista della prossima stagione. Sì perchè in questo gennaio l’Atalanta è stata chiara, non cederà il calciatore ex Fiorentina. ...

Gianluca Franceschina scomparso a Quistello da un mese e mezzo : ora si teme il peggio : Sognava di sfondare come paparazzo in quel mondo. Vogliamo la verità sulla sua scomparsa. I genitori sono distrutti e provati essendo persone anziane molto legate al figlio'. Qualche ora prima che le ...

Sampdoria - intervento al perone riuscito per Gianluca Caprari : L'operazione chirurgica, a cui si è sottoposto Gianluca Caprari in seguito alla frattura del perone rilevata nella giornata di ieri, è riuscita senza alcuna complicazione. Lo ha comunicato la ...

'Gianluca Grignani non è stato arrestato' : Ieri sera, è stata ripubblicata e ricondivisa, per uno spiacevole errore tecnico, la notizia relativa all'arresto di Gianluca Grignani - avvenuto nel 2014 , qui il link , . La notizia è stata on-line ...

Gianluca Grignani arrestato : ma è stato un errore de Il Messaggero - lui minaccia querele : Per alcune ore è circolata una notizia che sta generando un po’ di sgomento, riguardante l'arresto del cantante Gianluca Grignani. Infatti una nota testata giornalistica, Il Messaggero, nella giornata di ieri ha pubblicato un articolo in merito che diceva testualmente: "Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci e pugni due carabinieri: arrestato". Dopo la diffusione di tale informazione, i fan del cantante hanno iniziato a chiedersi ...

“Gianluca Grignani arrestato”. La notizia non passa inosservata - ma il cantante spiega tutto : Potrebbe esserci una svista all’origine della vicenda che ha coinvolto il cantante Gianluca Grignani. Nelle scorse ore il sito de Il Messaggero aveva pubblicato una notizia secondo cui il cantautore milanese sarebbe stato arrestato in seguito ad una rissa con le forze dell’ordine. “Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci due carabinieri: arrestato”, così titolava il giornale online. Ma la notizia è stata subito smentita dallo stesso ...

Gianluca Grignani furibondo : “Smentisco la notizia pubblicata sul Messaggero.it. E’ vergognoso essere calunniato e diffamato così” : “Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci due carabinieri: arrestato“, questo il titolo di un articolo pubblicato dal sito web de Il Messaggero. La notizia, che ora non risulta più disponibile online, non è di certo passata inosservata, rilanciata anche dal cantautore sul suo profilo Facebook. Una smentita netta ma soprattutto la decisione di tuterlarsi dal punto di vista legale: “Smentisco la notizia pubblicata ...

Gianluca Vacchi in casa gira con il monapattino : Ecco cosa fa Gianluca Vacchi mentre aspetta che arrivino i suoi ospiti per un pranzo, fa un giretto in casa con il monopattino in giacca e cravatta. L’imprenditore dribbla tra le opere d’arte con leggiadria mostrando una porzione della sua lussuosa casa. Solo qualche mese fa lo stesso giro lo aveva fatto in moto. Il video fa impazzire i follower e supera i 2 milioni di like in poche ore. Ma le acrobazie Gianluca non le fa solo su ...

Gianluca Vacchi sul monapattino in casa follower impazziti : Gianluca Vacchi in attesa che arrivino i suoi ospiti per un pranzo di lavoro, fa un giretto in casa con il monopattino in giacca e cravatta. L’imprenditore dribbla tra le opere d’arte con leggiadria mostrando una porzione della sua lussuosa casa. Solo qualche mese fa lo stesso giro lo aveva fatto in moto. Il video fa impazzire i follower e supera i 2 milioni di like in poche ore. Ma le acrobazie Gianluca non le fa solo su ...