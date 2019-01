Firenze | all' outlet va in scena la storia della moda

Chiuso cavalcavia vicino alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno : “Cedimenti strutturali gravi” : Il cavalcavia sulla Firenze-Pisa-Livorno è stato Chiuso per cedimenti strutturali. Lo ha comunicato il comune di Pisa con una nota, a seguito di alcuni sopralluoghi per la verifica strutturale del viadotto. La Polizia Municipale ha disposto la chiusura al traffico veicolare, con il posizionamento di barriere di cemento inamovibili, corredate da apposita illuminazione e segnaletica.Continua a leggere

Roma umiliata a Firenze : 7-1 dalla Fiorentina - triplo Chiesa : TORINO - Come le serate più nere contro Manchester United e Bayern, la Roma perde 7-1 al Franchi e saluta la Coppa Italia, con i viola ora prossimi avversari della vincente tra Atalanta e Juventus. ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo Toscana : maltempo a Firenze e Pistoia - codice giallo per ghiaccio : Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell’immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Addio al partigiano Silvano Sarti : aveva 93 anni - partecipò alla liberazione di Firenze : L'Anpi: "E' stato un instancabile resistente per tutta la vita". La CGIL: "Era molto preoccupato per l'Italia, perché vedeva ripresentarsi quelle pulsioni fasciste e razziste che fin da giovane partigiano aveva combattuto".Continua a leggere

Sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze ci sono ritardi e rallentamenti a causa di un guasto alla linea elettrica : Dalle 18.40 del 23 gennaio il traffico Sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze è fortemente rallentato in entrambe le direzioni a causa di un guasto alla linea elettrica. Il sito di Ferrovie dello Stato informa che i treni stanno percorrendo itinerari alternativi e

Toscana : allerta meteo per neve - possibili fiocchi anche a Firenze Martedi' : Un'area depressionaria coinvolgerà il bacino del Mediterraneo e quindi la nostra penisola nei prossimi giorni, richiamando anche aria fredda di origine artica soprattutto verso le regioni...

Arsenal Chelsea - striscione per Sarri all'Emirates : 'Se cerchi lo Scudetto lo trovi all'Hotel Firenze' : Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 di Maurizio Sarri. Alla terza uscita in Premier del nuovo anno, l'ex allenatore del Napoli ha incassato una sconfitta. Un ko che fa seguito allo 0-0 ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Scandicci vola alla Final Four - sconfitta indolore con Firenze : Scandicci si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile, la Savino del Bene è la prima squadra ad avere staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizione che andranno in scena a Verona nel weekend del 2-3 febbraio e affronteranno in semiFinale la vincente di Conegliano-Monza (domani si riparte dal 3-0 per le Pantere). Le toscane avevano vinto il derby d’andata con Firenze per 3-1, oggi bastava ...

Trauma alla caviglia - Linetty salta la trasferta di domenica a Firenze : Genova - Il centrocampista polacco della Sampdoria Karol Linetty salterà la trasferta di Firenze in programma domenica alle 15. Il giocatore si era infortunato sabato nella gara di Coppa Italia col ...

Allarme meningite a Firenze / Ragazza colpita dalla patologia di tipo B : chi è stata in piscina con lei... : meningite, 25enne ricoverata a Firenze: grave ma inizia a rispondere alla terapia. Ultime notizie, torna l'incubo in Toscana, Allarme tra i cittadini.

Firenze. Ecco il nuovo look di piazza Elia Dalla Costa : nuovo look per piazza Elia Dalla Costa. Infatti si sono conclusi i lavori di riqualificazione della piazza nel Quartiere 3.

Pallavolo – Trasferta amara per Brescia : a Firenze vince 3-0 il Bisonte : In difficoltà l’attacco lombardo che risulta poco lucido. A Brescia sfugge per un soffio una bella rimonta del primo parziale che avrebbe reindirizzato il match. Firenze più precisa e più cinica conquista il terzo set ai vantaggi per una meritata vittoria La seconda giornata di ritorno della Samsung Volley Cup non sorride ai colori della Banca Valsabbina Brescia. Le ragazze di coach Mazzola cedono il passo a Il Bisonte Firenze per ...