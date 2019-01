Elisa Isoardi | «Matteo Salvini | la storia più importante»

Elisa Isoardi : euro Vi racconto cosa c'è dietro il selfie con Salvini : Intervista al settimanale "Oggi", Elisa Isoardi torna parlare della sua love story con il Vice Premier Matteo Salvini, naufragata mesi fa. E poi apre una finestra sia sul suo futuro lavorativo che ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? La storia più seria che io abbia avuto" : Elisa Isoardi, in un'intervista esclusiva al settimnale 'Oggi', in edicola domani, 31 gennaio 2019, ha rivelato di aver finalmente voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con Matteo Salvini siglata con un post assai discusso su Instagram: Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è ...

Elisa Isoardi gelata da una frase di Luisanna a La prova del cuoco : La prova del cuoco: Elisa Isoardi in imbarazzo per una frase di Luisanna Messeri Siparietto inaspettato e un po’ imbarazzante, è il caso di dirlo, quello avvenuto nella puntata de La prova del cuoco di oggi, dove Elisa Isoardi è rimasta senza parole per una frase pronunciata da Luisanna Messeri durante la preparazione della sua ricetta del giorno. Riferendosi alla ‘ciambella formaggiosa con zucca e insalata’, la cuoca toscana ...

La prova del cuoco - un terremoto : ecco chi arriva in trasmissione al fianco di Elisa Isoardi : Al centro del gossip televisivo ci sono sempre La prova del cuoco ed Elisa Isoardi . L'ultima indiscrezione viene rilanciata da TvBlog , che parla degli ultimi movimenti che riguardano il programma di ...

La Prova del Cuoco - il 'complotto Rai' contro Elisa Isoardi. La massacrano ma... Una clamorosa indiscrezione : Le verità che nessuno ammette su La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi . Dallo scorso settembre si parla di ascolti sempre più bassi per il cooking show di Rai 1 e molti ne hanno approfittato per ...

Elisa Isoardi - la verità su Matteo Salvini e La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi torna a parlare della sua storia d’amore con Matteo Salvini. Per la prima volta racconta come è finita davvero e perché abbia scelto di comunicarlo al mondo con quella foto intima di lei e del vicepremier. La presentatrice lo fa attraverso un’intervista al magazine Oggi. Innanzitutto la Isoardi precisa che: Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Poi racconta di come sono andate le cose tra ...

Elisa Isoardi : "Con Salvini la storia più seria della mia vita. La foto a letto? La migliore che ha : lo umanizza" : Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco ed ex compagna di Matteo Salvini, torna a parlare della conclusa storia d'amore col vicepremier dalle pagine del settimanale Oggi, a cui dichiara:Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo... La parola fine è stata posta da un bel po'. Siamo arrivati insieme a questa ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi in diretta così : una scelta eroica - ecco com'era ridotta : Un' Elisa Isoardi stoica, in diretta nonostante la febbre a 39°: La prova del cuoco , su Rai 1, non si ferma. 'Ho 39 di febbre', afferma durante la diretta. La sua spalla, Ivan Bacchi , le fa eco: '...