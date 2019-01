Ecco la versione 3 5 8 di Mi Fit con novità per Mi Band 3 e Amazfit Bip e Cor 2

La versione PC di Metro Exodus come esclusiva temporale dell'Epic Games Store? Ecco il commento ufficiale di THQ Nordic : THQ Nordic ha commentato, via Twitter, il fatto che Metro Exodus sarà un'esclusiva temporale dell'Epic Games Store, agguerrito concorrente di Steam.come sottolineato da THQ, la decisione di lanciare il titolo sullo store di Epic in esclusiva temporale è stata presa da Kock Media, responsabile dei giochi Deep Silver, che di fatto possiede i diritti sull'IP.THQ Nordic non esclude inoltre la possibilità che uscite in esclusiva del genere possano ...

Ecco una splendida versione in 8 bit di Fortnite : La maggior parte dei giocatori di Fortnite di adesso probabilmente non ha nemmeno mai visto un videogioco in 8 bit, per cui a sopperire questa grave lacuna ci ha un l'utente YouTube Gamology, il quale ha ricostruito il celebre Fortnite nel classico stile arcade.Nel video possiamo vedere un connubio tra Super Mario Bros e Asteroids, ma con una vera e propria atmosfera da Fortnite.Vediamo qui di seguito il video riportato da Fortniteintel:Read ...

Ecco la versione 2019 della Mazda CX-5 - con tanta tecnologia in più : Mazda Motor ha presentato la versione MY 2019 del fortunato SUV della Casa di Hiroshima. L’ultima evoluzione della CX-5 si distingue dal modello precedente per l’aggiunta di due nuovi allestimenti, Executive e Signature, e per un aggiornamento di prodotto che ha incrementato il livello tecnologico e le dotazioni della vettura. La versione Executive, che si colloca a metà della gamma, rende ancora più appetibile la CX-5 rivolgendosi a ...

Una versione beta di Flyme 7.2 è stato rilasciata da Meizu : Ecco i dispositivi compatibili : I consumatori che sono in possesso di uno smartphone Meizu saranno felici di apprendere il contenuto di una recente notizia: l’azienda cinese di […] L'articolo Una versione beta di Flyme 7.2 è stato rilasciata da Meizu: ecco i dispositivi compatibili proviene da TuttoAndroid.

Modello 730 con bonus verde e sconto bus-treni/ Prima versione 2019 : Ecco le novità : Modello 730 con bonus verde e sconto bus-treni. Prima versione 2019: ecco le novità, prevista la detrazione per le 'polizze calamità' ma non solo.

Ecco 5 motivi per (non) comprare Xiaomi Mi MIX 3 (in versione cinese) : Abbiamo avuto modo di testare Xiaomi Mi MIX 3, il top di gamma con lo slider per nascondere le fotocamere frontali. In attesa di una recensione approfondita quando uscirà la variante globale, Ecco 5 motivi per comprarlo e 5 motivi per non comprarlo in versione cinese. L'articolo Ecco 5 motivi per (non) comprare Xiaomi Mi MIX 3 (in versione cinese) proviene da TuttoAndroid.

Il Solstizio d’Inverno e l’inversione del fotoperiodo : Ecco perchè nella notte c’è il boom di concepimenti : Col Solstizio arriva la notte delle cicogne. “Questa notte avverrà il Solstizio d’inverno, esattamente alle 23,23 di oggi venerdì 21 dicembre: le giornate inizieranno ad allungarsi e si ha quello che scientificamente si chiama l’inversione del fotoperiodo, cioè le ore di luce aumenteranno e diminuiranno quelle di buio. Ebbene, il semestre che va fra i due solstizi è quello in cui l’organismo ha a maggior stimolazione ...

PES 2019 - Ecco la versione mobile : gratuita per iOS e Android : A distanza di pochi mesi dall’arrivo sul mercato di PES 2019, il videogioco realizzato da Konami, ora tutti gli appassionati potranno lanciarsi in sfide con amici e parenti anche attraverso i propri dispositivi mobili. E’ infatti ora disponibile la versione mobile che può essere scaricata gratuitamente sugli store di iOS e Android come gioco free-to-play. […] L'articolo PES 2019, ecco la versione mobile: gratuita per iOS e ...

Jeep Gladiator Rubicon : Ecco come si presenta una versione full : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Nichi Vendola in versione papà : Ecco gli scatti inediti col figlio Tobia | FOTO : Il politico annuncia: "Tobia è sempre stato mio figlio, ma il tribunale di Roma mi ha riconosciuto l'adottabilità e quindi...

Matteo Renzi - il senatore dem in versione Baggio : “C’era chi non mi credeva - Ecco il mio assist”. Poi la battuta sul governo : Sul proprio profilo Facebook, Matteo Renzi ha pubblicato il video di un suo assist a una recente partita di calcio. “C’era chi non mi credeva, eccolo qui”. Nei giorni scorsi il senatore del Pd aveva postato un primo video, sempre con un assist per un compagno di gioco. “Meglio buttarla sul ridere” ha aggiunto Renzi, che in campo ha il numero dieci e la fascia di capitano, “che se pensiamo alla legge di ...

Mercedes classe B. Ecco la nuova versione 2019 : Quelle che una volta erano le regine del mercato, le multispazio appunto, hanno dovuto lasciare lo scettro ai Crossover. Sono pochi ormai i modelli che resistono, malgrado le differenze tecniche sono praticamente nulle. I moderni crossover sono le MPV di un tempo ricarrozzate. A resistere, c’è la Renault Scènic, la Citroen C4Picasso (per poco ancora, sarà riconvertita a breve), la BMW serie 2 e questa Mercedes classe B. Tutti ormai la ...