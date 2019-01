Cantieri veloci e visita alla Tav | Salvini accelera sul dossier grandi opere

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi deidell'Altatà Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei No-Tav Alberto Perino quando il vicepremier leghista alza il livello dello scontro su tutti i fronti. Compreso quello all'interno del governo annunciando, a poche ore dsuaaccolta come fumo negli occhi dai 5Stelle, un decreto "" entro il 7 marzo.quindimentre il ministro Danilo Toninelli prova a prendere più tempo possibile: "A metà febbraio ci sarà un incontro con la Francia per ...