Boldrini | Governo pensa a propaganda | non a crescita

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Tra le tantissime reazioni delle opposizioni che sono arrivate in queste ore, subito dopo la diffusione dei dati Istat sul Pil del quarto trimestre 2018 che decretano la recessione tecnica dell'Italia, c'è anche quella di Laura, ex Presidente della Camera dei Deputati e oggi deputata di Liberi e Uguali.Su Twitter questa mattina Lauraha scritto:"L'Istat ci dice che mentre Di Maio parlava di #BoomEconomico l’Italia entrava in #recessione. Non solo, hanno fatto una legge di bilanciondo allainvece che allae al lavoro. Altro che il bene degli italiani, così si manda a sbattere il Paese"Recessione, Di Maio: “Governi precedenti hanno mentito”. Padoan: “Dichiarazioni infami e ignoranti” Luigi Di Maio dà la colpa della recessione tecnica ai governi precedenti, ma l’ex ministro ...