Oroscopo 2 febbraio : Leone in ansia - buon periodo per Bilancia - Pesci in conflitto : Inizio mese un pò in conflitto per Cancro, mentre arriveranno ottimi successi per i nati sotto il segno della Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 2 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: siete attratti dalle situazioni difficili, ma attenzione a non seguire relazioni troppo ambigue che a lungo andare si riveleranno inutili. Potreste essere circondati da più presone, per cui valutate bene a chi dedicare il vostro tempo. Belle ...

L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : Vergine giù - novità per Bilancia - Toro forte : La prima settimana di febbraio inizierà in maniera un pò movimentata per Leone e Gemelli. Scopriamo tutte le previsioni degli astri per la settimana che va dal 4 al 10 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: gli astri vi regaleranno grande protezione a livello sentimentale. Domenica la sarà la giornata adatta per fare nuovi incontri e coltivare le vostre amicizie. Se rimarrete chiusi in casi potreste perdere delle belle occasioni. Al lavoro ...

Oroscopo del giorno 1 febbraio : la Luna cambia segno - geniali Capricorno e Bilancia : L'Oroscopo del giorno 1 febbraio 2019 annuncia una transito astrale favorevole ai sentimenti e all'amore in generale: curiosi? Ebbene trattasi in questo caso precisamente della Luna in Capricorno. Infatti, proprio il primo giorno del nuovo mese di febbraio la sensuale "musa dei poeti" arriverà a portare fortuna e soddisfazioni in campo affettivo a tre segni prescelti nella sestina sotto analisi in questo contesto. Diciamo subito che il migliore ...

Oroscopo Branko oggi - mercoledì 30 gennaio 2019 : Leone - Vergine - Bilancia - Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 29 gennaio : Bilancia momento particolare - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi, 29 gennaio 2019: delusioni per la Vergine, Scorpione molto agitato, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo Paolo Fox oggi - martedì 29 gennaio 2019 : Leone - Vergine - Bilancia - Scorpione : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo Bilancia - febbraio : recupero per il lavoro : In arrivo il mese più corto dell'anno. Quali saranno le previsioni di febbraio per tutti i nati sotto il segno della Bilancia? Di seguito, ecco le stelle con lavoro, amore e salute del settimo segno zodiacale. Il mese di gennaio è stato particolarmente agitato sotto l'aspetto professionale, non sono mancati contrasti che hanno generato momenti di insoddisfazione per il segno. A causa anche di Saturno nervoso, non è stato semplice portare avanti ...

Oroscopo febbraio : mese di riscossa per Cancro - Bilancia e Leone - Acquario in crisi : Cosa porterà di interessante il nuovo mese? A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno ...

Oroscopo 30 gennaio : Cancro dubbioso - Bilancia problematica - Sagittario forte : gennaio sta ormai per concludersi. Toro e Cancro potrebbero essere in preda ai dubbi, mentre la Vergine sarà pervasa dallo stress. Scopriamo le previsioni degli astri per mercoledì 30 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: pretendete molto dalla vita, ma non dovete essere frettolosi: ogni cosa si realizzerà con impegno e sacrificio. Sul lavoro state dando il massimo e avete degli obbiettivi ben precisi. In amore potrebbero esserci importanti ...

C’è posta per te - Gerry Scotti in lacrime : Maria De Filippi si sBilancia con lui : C’è posta per te: Gerry Scotti in lacrime per la storia di Michele e Francesco A chiamare Gerry Scotti stasera a C’è posta per te è Michele, un ragazzo dal cuore d’oro che grazie all’aiuto di Maria De Filippi ha regalato una serata speciale al padre Francesco. Il signor Francesco, come è stato raccontato, purtroppo […] L'articolo C’è posta per te, Gerry Scotti in lacrime: Maria De Filippi si sbilancia con lui ...

Oroscopo 28 gennaio : Cancro fiducioso - cambiamenti per Bilancia - Pesci sotto pressione : L'ultima settimana di gennaio porterà un pò di nervosismo ad Ariete e Toro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per lunedì 28 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: la settimana inizierà con un pò di nervosismo: diversi sono gli impegni previsti per la giornata di lunedì e poco sarà il tempo che potrete dedicare al relax. In amore le cose sembrano non andare per il verso giusto, motivo per cui potreste prendere una ...

Benedetta e Stefano insieme? Lei si sBilancia : “È sempre bello averti intorno” : Stefano Sala e Benedetta Mazza, amore dopo il Gf Vip? Stefano e Benedetta stanno davvero insieme? Ancora tutti se lo chiedono. Entrambi non sono mai stati chiari al riguardo. Anche molti fan sono pronti a scommettere che la scintilla è scoccata! Cercano di mostrarsi il meno possibile, evitando così di scatenare il gossip, a meno […] L'articolo Benedetta e Stefano insieme? Lei si sbilancia: “È sempre bello averti intorno” ...

L'oroscopo di domenica 27 gennaio : matrimonio per il Sagittario - Bilancia lunatico : L'appuntamento astrale di domenica 27 gennaio delL'oroscopo giornaliero vede protagonista il transito della Luna in Bilancia. Questo astro guida, divenuto musa ispiratrice per i poeti greci, sublima le emozioni portandole all'ennesima potenza. Analizziamo come i segni zodiacali cambino d'umore grazie a questi influssi lunari, divenendo capricciosi, incostanti nei sentimenti o vivendo l'amore con impeto. Buona lettura delle previsioni ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni - oggi 25 gennaio 2019 : Mercurio favorevole per la Bilancia - e gli atri segni? : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 25 gennaio 2019:giornate interessanti per l'Acquario, Pesci fine settimana in crescita, tutti gli altri segni?