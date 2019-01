Tesla Model X e S - Negli Usa nuove versioni entry level depotenziate

Tesla Model S e X - Negli Usa nuove versioni entry level depotenziate : La Tesla aggiorna la gamma delle Model S e Model X presentando Negli Stati Uniti le nuove versioni d'ingresso. Dopo aver eliminato le batterie da 75 kWh la Casa californiana ha infatti deciso di ridurre elettronicamente le prestazioni degli accumulatori da 100 kWh per abbassare il prezzo di listino. Variante depotenziata. La variante depotenziata dichiara un'autonomia di 310 miglia (496 km) per la Model S e 270 miglia (432 ...

Tesla Model 3 : RevoZport regala un tocco aggressivo alla berlina elettrica [FOTO] : Il tuner teutonico ha realizzato un kit di elaborazione estetica-aerodinamica in grado di migliorare l’efficienza della Model 3 Il tuner tedesco RevoZport ha svelato un nuovo kit di elaborazione estetica dedicato alla berlina 100% elettrica Tesla Model 3. Il pacchetto ha riguardato esclusivamente l’estetica e l’efficienza aerodinamica della vettura, offrendo alla Model 3 un aspetto decisamente più aggressivo e dinamico. Il kit ...

Tesla - Una Model S per la polizia di Fremont : Là dove nascono le Tesla, anche la polizia ha scelto una Model S. Nella città di Fremont, in California, proprio dove sorge la fabbrica principale del marchio di Elon Musk, le forze dell'ordine hanno scelto di passare all'elettrico, mandando in pensione, per iniziare, una Dodge Charger a benzina del 2007. Il progetto pilota, partito con l'allestimento di un solo esemplare, servirà al Fremont Police Department per capire se effettivamente sia ...

Tesla Model 3 finalmente arriva in Europa : (Foto:Tesla) Dopo mesi di attesa, il debutto dell’elettrica Tesla Model 3 in Europa è finalmente dietro l’angolo. La notizia era già nell’aria da tempo, ma ora è in qualche modo ufficiale: secondo quanto rivelato da Automotive News Europe, la berlina di terza generazione del gruppo di Elon Musk — svelata ormai nel 2016 — ha appena ricevuto l’ok all’importazione all’interno del vecchio continente ...

Tesla : la Model 3 sbarca in Europa - sfiderà Bmw - Audi e Mercedes Benz : Oggi Bloomberg riporta la notizia che il gruppo guidato da Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Rdw, l'autorità dei trasporti olandese, alla commercializzazione della Model 3.

Tesla Gets Green Light to Start Delivering Model 3 in Europe : Jaguar began Delivering the I-Pace all-electric sport utility vehicle last year, while Daimler unveiled its EQC electric crossover and Audi followed with the E-Tron. To contact the reporters on this ...

Tesla - Musk : “Taglieremo il 7% dei nostri lavoratori. Solo così Model 3 competitiva” : Sarebbero oltre 3 mila i dipendenti della Tesla che Elon Musk si troverebbe a licenziare nel corso delle prossime settimane. Questo quanto annunciato dallo stesso CEO dell’azienda californiana con una mail inviata ai suoi lavoratori e poi resa pubblica. La causa di questi tagli al personale sarebbe la necessità di rendere più competitiva sul mercato la Model 3: questa, che rispetto a S e X è l’elettrica di teoricamente più ...

Tesla pronta a licenziare il 7% dell'organico per abbassare il costo della Model 3 : L'azienda statunitense delle auto elettriche ha annunciato un taglio equivalente al 7% del suo personale a tempo pieno. Lo ha scritto il fondatore e amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, in una ...

Tesla annuncia tagli 7% forza lavoro. La grande scommessa di Musk : rendere più accessibile il Model 3 : La scure dei licenziamenti si abbatte sui dipendenti di Tesla. Elon Musk, il ceo del colosso americano produttore di auto elettriche, ha annunciato di fatto un piano per tagliare il 7% circa della ...

Auto - attacco hacker all’elettrica Model 3 di Tesla : Se parliamo di sicurezza in ambito Automotive non ci riferiamo solamente a sistemi che possano prevenire, evitare o limitare danni agli occupanti in caso di incidente. La sicurezza in questo campo riguarda anche la vulnerabilità dell’Auto dovuta alle moderne tecnologie dei sistemi di bordo, infatti se fino a un decennio fa il peggior nemico della nostra Auto era il ladro adesso è diventato l’hacker. Pensiamo ai sistemi di sblocco delle portiere ...

Tesla Model S in modalità Autopilot investe e “uccide” un robot. Fake o delirio a Las Vegas? – VIDEO : Solo silicio e circuito stampato. Per un computer non esiste un Dio, e ancora neppure un Io. Dunque quel che è andato in scena nella notte di domenica su Paradise Road a Las Vegas non è un omicidio. Ma resta clamoroso, e diventa imbarazzante, ridicolo. Forse perfino falso. A pochi metri e a poche ore dall’apertura dei battenti del CES, la più famosa e famelica kermesse tecnologica al mondo, una Tesla Model S probabilmente in modalità ...

Tesla Model 3 arriva in Italia : ecco come averla... e quanto costa : Ci sono voluti quasi tre anni da quando l'abbiamo vista per la prima volta, ma finalmente la Tesla Model 3 si può ordinare anche in Italia, cioè senza alcuna prenotazione. Così come un'auto qualunque, ora anche la berlina elettrica di Palo Alto ha il suo configuratore online, con i prezzi dei Modelli di partenza e di tutti gli accessori. Finora, infatti, la configurazione poteva essere effettuata soltanto da chi aveva versato l'anticipo a ...

Tesla - al via per tutti gli ordini della Model 3" : Il look esterno può essere poi completato dai cerchi in lega maggiorati da 19 pollici Sport, proposti in opzione rispetto agli standard Aero da 18'. Se poi per l'abitacolo si preferisce la tonalità ...