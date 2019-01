Salvini alla Camera con giubbotto Polizia | Mi rappresenta

Migranti - scontro alla Camera tra Salvini e i deputati Pd. Il ministro : “Rassegnatevi all’evidenza dei numeri” : “Abbiamo tutti i numeri del caso: quello più significativo è che negli ultimi due anni sono sbarcati in Italia 300mila Migranti, con la nostra gestione siamo fermi a 23mila“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera rispondendo a una interrogazione da parte di Marianna Madia. Salvini ha parlato di “un’immigrazione di massa sostenuta dai governi del Pd”, scatenando ...

Matteo Salvini entra alla Camera con il giubbotto della polizia. Il Pd protesta : "Un affronto" : Nel Transatlantico questa mattina circolava un giaccone blu della polizia. A indossarla era Matteo Salvini, che se l'è tolto solo per fare ingresso nell'Aula di Montecitorio. Un comportamento che solleva la reazione sdegnata delle opposizioni, che avviano un'offensiva social contro il ministro dell'Interno. "La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera" affermano i parlamentari dem. ...

Salvini alla Camera col giaccone della Polizia. Le proteste del Pd : Oggi Matteo Salvini ha indossato in Transatlantico il giaccone blu della Polizia. In aula, poi, è entrato con la giacca da civile senza cravatta. Abbastanza per far infuriare il Partito democratico che su Twitter ha cavalcato la protesta.Non è la prima volta che la sinistra si infuria per le divise indossate da Salvini. Il più duro è senza alcun dubbio Roberto Saviano che un giorno sì e l'altro pure ingaggia uno scontro sui social network contro ...

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : 'Il governo traballa'. Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : È vero che si dovrebbe aspettare la sentenza definitiva, ma non il massimo della vita politica per un ministro dell' Interno avere questa spada di Damocle sulla testa'.

Caso Diciotti - Gasparri : 'Ho chiesto a Salvini di presentarsi davanti alla Giunta per le immunità' : Il presidente ha quindi spiegato che "se il governo avrà cose da dire sarà lo stesso Salvini a riferircele, arricchendo la sua relazione". In merito all'iter da seguire, Gasparri ha quindi spiegato ...

Diciotti - Gasparri propone sette giorni di tempo per sentire Salvini davanti alla Giunta : Il presidente della Giunta per le Immunità del Senato Maurizio Gasparri avrebbe proposto sette giorni di tempo per sentire il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. Ora quest'ultimo potrà chiedere di essere ascoltato o presentare una memoria. Lo si apprende da fonti della Giunta.

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta per SalviniDalla Lega : il governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

Quota 100 - siparietto Floris-Salvini : 'Menomale che non sto alla Rai' : siparietto tra il ministro degli Interni, Matteo Salvini, e il conduttore della trasmissione 'diMartedì' Giovanni Floris. Quando il leader della Lega ha spiegato i benefici della riforma delle ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

Pensioni ultima ora : “Quota 41 per tutti alla portata” - Salvini “si fa” : Pensioni ultima ora: “Quota 41 per tutti alla portata”, Salvini “si fa” Pensioni ultima ora: si è tenuta a Roma la conferenza stampa della Lega per annunciare che le misure di Quota 100 sono finalmente in vigore. Vi hanno preso parte Giulia Bongiorno, Claudio Durigon, Matteo Salvini e Massimo Garavaglia. La massima rappresentanza della Lega al governo: coloro che per conto del carroccio ha contribuito sulla base della propria responsabilità ...

Salvini : «Sì allo sbarco dalla Sea Watch - ma solo se i migranti saranno trasferiti» : Il ministro: «Devono prendere la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera, o della Germania, paese della Ong»

Sea Watch - il governo ricorre alla Corte europea. Salvini : 'Sì a sbarco solo se poi trasferiti in Germania o Olanda' : Palazzo Chigi depositerà oggi a Strasburgo una memoria difensiva sulla vicenda della nave Sea Watch con 47 migranti a bordo da giorni ancorata a largo delle coste siciliane, sostenendo che la ...