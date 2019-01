Rasare l’erba è una scocciatura? iRobot promette di dare un taglio al problema con il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Chi ha un giardino, anche piccolo, conosce bene ladi doverl’erba a intervalli regolari dalla primavera all’autunno., azienda produttrice del robot domestico Roomba,di tenere il prato in ordine con la stessa perizia con cui aspira sporcizia e peli di animali dai pavimenti di casa. La novità che ha appena annunciato si chiama Terra e per fabbricarlo ha dovuto mettere in campo tecnologie differenti da quelle del Roomba.Appurato che il GPS non sarebbe abbastanza preciso, e che le telecamere si sporcherebbero in fretta di terriccio e di erba diventando inservibili, Terra mappa il giardino usando piccole aste radio-faro. In pratica, prima di iniziare a usarlo bisognerà posizionare le aste alle estremità dell’area verde da manutenere, quindi “istruire” il sistema su quella che è l’area da falciare, servendosi di un ...