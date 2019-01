Fedez e le felpe all' asta per 12 mila euro

gqitalia

: No, ma chi sarebbe disposto a spendere 12 mila euro per una felpa? - GQitalia : No, ma chi sarebbe disposto a spendere 12 mila euro per una felpa? - musicnewsitaly : - RadioVivafm : Fedez avverte i suoi fan: 'non acquistate la sua nuova capsule collection sul eBay, perché le stanno vendendo a pre… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)contro i prezzi folli che rapidamente lievitate in ecommerce per comprare lerealizzate in occasione del lancio del suo ultimo disco, Paranoia Airlines. Lesono arrivate a costare anche 12.800, dopo 128 offerte all'(un'altra dopo sole 6 offerte appariva a 3.100), mentre all'origine erano appunto in omaggio per chi acquistava il disco. Il capo d'abbigliamento è parte della linea, realizzata dal rappernese, di, magliette e berretti in edizione limitata «design by The Ferragnez» e prodotti da Diesel. Venivano regalate all'acquisto del disco. Tutti questi capi sono andati a ruba e in molti ne hanno a quanto pare approfittato per rivenderli a prezzi maggiorati sul web, tanto che è stato lo stessoa mettere all'indice i prezzi astronomici e lanciare un appello video su Instagram per ...