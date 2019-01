Codice appalti | Cantone | “Violazione sistematica da Nord a Sud e massiccia infiltrazione

Codice degli appalti - il sindaco : 'Pd contro le imprese grossetane - Ariganello non conosce la politica' : Augurandogli buon anno, magari lontano dalla politica, visto che non sa nemmeno cosa sia, lo ringrazio di tanta ingenuità' .

Semplificazioni - ok in cdm : ci sono norma Bramini e abolizione Sistri. Riforma del Codice degli appalti passa da legge delega : C’è la “legge Bramini” che riequilibra le situazioni di credito e debito degli imprenditori con la Pubblica amministrazione. Vengono aboliti il Sistri e il Registro unico del lavoro. Ma, almeno per il momento, non c’è la Riforma del codice degli appalti che andrà in Parlamento con una legge delega. sono le decisioni del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Semplificazioni, ma ha deviato l’opera di ...