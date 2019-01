Neve a Roma 2019 | quando arriva | previsioni e temperature

Serie A - Zapata rovina i sogni della Roma sprecona : 3-3 sotto la Neve di Bergamo : Un tempo a testa. La Roma nel primo tempo, l'Atalanta nel secondo. A Bergamo finisce 3-3 in uno spettacolare match deciso prima dalle prodezze di Dzeko e dal gol di El Shaarawy, poi dalla rimonta bergamasca con Castagne, Toloi e Zapata. Il colombiano sbaglia il rigore del 3-3 al 25', ma un minuto do

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la Neve - attesi fino a 40 cm : “Dalla serata di mercoledì 23 gennaio si prevedono precipitazioni nevose fino a quote di pianura sul settore centro-occidentale della regione in rapida estensione nelle prime ore di giovedì 24 verso il settore orientale, dove invece la quota neve si attesterà attorno a 200 metri, mentre a quote inferiori sono previsti fenomeni di nevischio o acqua mista a neve. Quantitativi di accumulo nevoso sull’intero evento stimati: tra 5-10 cm ...

Maltempo - rischio Neve a Roma : distribuito sale ai municipi : A Roma “al momento i modelli di previsione dicono che c’e’ scarsissima probabilita’ di neve. Ma domani ne sapremo di piu’“: lo ha dichiarato il capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, riferendosi al rischio neve nella Capitale nei prossimi giorni. In ogni caso la Città Eterna si prepara all’eventualità, anche con la ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani Neve sui rilievi e fino a quote di pianura : “Nella giornata di martedì 22 gennaio la circolazione indotta dal minimo sul bacino dell’Adriatico apporterà condizioni di instabilità sul settore centro-orientale. Si prevede perciò neve sui rilievi, in estensione fino a quote prossime alla pianura, e sporadici episodi nevischio o di pioggia mista a neve sulla pianura. Gli accumuli di neve previsti nelle 24 ore e significativi ai fine dell’Allerta sono: tra 10-20 cm sulle aree ...

Meteo - impulso polare da mercoledì : attesa Neve anche a Roma : Tutto dipenderà da quanto soffieranno i venti gelidi da Nord. E da quanto riusciranno a infiltrarsi verso la costa tirrenica. Le previsioni, infatti, non escludono che le nevicate attese...

