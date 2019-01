Napoli flop | Coppa Italia addio | Milan vince 2-0 e va in semifinale

Napoli - il grande flop del gol : Insigne & Mertens - e ora? : Non è tanto il pareggio contro il Milan che colpisce ma è il numero zero: zero tiri in porta a San Siro da parte di Insigne e di Mertens, la strana coppia del gol perduto. Qualcosa si è inceppato in ...

Top&flop : Napoli turnover ok. Lazio piccola con le grandi : Ecco i Top&flop del posticipo Napoli-Lazio con la squadra di Ancelotti promossa a pieni voti e quella di Inzaghi che ancora una volta delude contro una big. TOP: il turnover del Napoli - Nella sera in ...

Refezione flop a Napoli - caccia a chi getta il cibo in strada : cibo scadente, appalti lenti, genitori infuriati, l'assessora Annamaria Palmieri che vuole fare luce sul cibo gettato in strada, il sindaco Luigi de Magistris che scarica sul 'meccanismo farraginoso' ...

Condono - flop riscossione a Napoli : il Comune perde 150 milioni : Il Condono - è una legge dello Stato e i Comuni la devono solo applicare - è un affare, per Palazzo San Giacomo, perennemente in bolletta, in particolare. L'intoppo arriva quando l'ente locale non è ...

Napoli - i giocatori top e i flop del 2018 : Voti altissimi per Koulibaly, Insigne, Milik e Allan, grandi protagonisti delle gestioni Sarri e Ancelotti, nelle quali hanno faticato Diawara, Rog, Hysaj e Zielinski

Top&Flop Napoli – Da Koulibaly a Diawara : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Il Napoli sta proseguendo nel suo programma di crescita, con Ancelotti molti più calciatori coinvolti nelle rotazioni per la felicità di De Laurentiis Il Napoli di Carletto Ancelotti, sta continuando nell’intento complicato di azzerare il gap dalla Juventus. Il presidente De Laurentiis ha chiesto al tecnico il coinvolgimento dell’intera rosa ed Ancelotti sta rispondendo valorizzando diversi calciatori a sua disposizione. Unica ...

Napoli - il restyling negato : 'Adotta una strada' è un flop : Sono 46 le richieste per 'Adotta una strada' presentate al Comune dal 2015 ad oggi. Progetti di imprenditori e associazioni per riqualificare, con panchine e fioriere, vicoli, strade, piazze e pezzi ...

Napoli - il flop dei trasporti : le notti del ponte dell'Immacolata senza funicolari : Niente corse notturne delle funicolari per il ponte dell'Immacolata. Con la città piena di turisti, gli impianti si fermeranno alle 22. Ancora una volta, all'appello dell'Anm per fare i prolungamenti ...