Gestire la vita è noioso | ma alcuni trucchi possono aiutarci

Soon è un’app social che vi aiuta a Gestire le attività preferite per il tempo libero : Soon è un'applicazione che permette di organizzare le attività di intrattenimento preferite da svolgere nel tempo libero in base ai vostri interessi e ai luoghi in cui vi trovate. L’app consente di creare liste con film e serie tv da guardare, libri da leggere, musica, musei da visitare, bar, ristoranti, negozi e altro che verranno organizzate dall'applicazione che sarà in grado di fornire suggerimenti in merito a nuovi contenuti o nuove ...