Blitz del Noe a Trieste | scoperta un' azienda che non trattava i rifiuti speciali

Colpo salvezza del Genoa - Blitz sul campo dell’Empoli : in gol anche Sanabria [FOTO] : 1/12 Marco Bucco/LaPresse ...

Sea Watch - Pd pronto al Blitz : 'Saliamo a bordo della nave'. Tratto di mare 'blindato' : Chiuso il Tratto di mare intorno alla Sea Watch 3 . Con un'ordinanza emessa ieri, e valida 'dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa ', lo specchio d'acqua all'...

Blitz notturno nel mattatoio a Torino - animalisti incatenati nel “corridoio della morte” : Un nutrito gruppo di animalisti , con un Blitz notturno , è entrato nell'edificio incatenandosi poi nel cosiddetto "corridoio della morte", cioè dove passano gli animali da uccidere, bloccando di fatto l'uccisione degli animali: "Gli animali vogliono vivere, non essere uccisi in condizioni migliori"Continua a leggere

Blitz di tre parlamentari e un sindaco a bordo della Sea Watch : 'Situazione difficile - facciamoli sbarcare' : Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo'. Mentre la delegazione era a bordo , una motovedetta ...

Giornata della Memoria - neonazisti provano ad entrare ad Auschwitz/ Blitz e cori : 'La Polonia per i polacchi' : Giornata della Memoria , perché si celebra proprio oggi 27 gennaio: Shoah, Olocausto e lager vinti. Conte 'un crimine enorme': Moavero, 'Italia tradì popolo'

Sea Watch - il Blitz della Prestigiacomo : da ministro dura su sbarchi incontrollati - ma a favore di voto e diritti degli immigrati : Ha difeso la legge Bossi-Fini, si è sempre detta a favore del reato di immigrazione clandestina, è stata nel governo Berlusconi condannato nel 2012 per i respingimenti in Libia effettuati nel 2009. Ma da ministro ha istituito Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha sempre auspicato che il tema venisse affrontato a livello comunitario dall’Ue, ha firmato la legge contro la tratta degli esseri umani, ”la parte più atroce e ...

Tudor Baluta - Blitz a sorpresa del Genoa : Tudor Cristian Baluta è nato il 27 marzo 1999 ed è un calciatore professionista rumeno che gioca per Viitorul Constanta. Principalmente un centrocampista difensivo, può anche essere usato come difensore centrale. blitz a sorpresa del Genoa che si è assicurato le prestazione del calciatore, chiusa l’operazione con il Vitorul che comprende anche l’inserimento di Hagi, si candida ad essere protagonista in Serie A. SCARICA GRATIS ...