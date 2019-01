Atletico Madrid | Morata si presenta | ' Volevo venire qui Juve in Champions? Avversaria

Infortunio Bonucci - la Juventus prova a recuperarlo per l’Atletico Madrid : INFORTUNI Bonucci, Allegri: “Meno grave del previsto” – Lazio-Juventus, in avvio gara, per fermare uno scatenato Correa, la scivolata scoordinata; la caviglia che rimane sotto al corpo e si gira con un movimento innaturale. La smorfia di dolore è un primo segnale della gravità dell’Infortunio, ma Bonucci non molla e rimane in campo un’altra mezzora […] L'articolo Infortunio Bonucci, la Juventus prova a recuperarlo per ...

Atletico Madrid - arrestato il preparatore Oscar Ortega : ecco il motivo : Ultime ore ‘calde’ per quanto riguarda l’Atletico Madrid, nel dettaglio il preparatore Atletico Oscar Ortega è stato arrestato per violenza domestica contro la moglie: la notizia viene riportata direttamente dal sito sportivo spagnolo As. Secondo le ultime voci l’uomo è stato prelevato all’alba dalla Guardia civile e trasferito in una caserma di Majadahonda. Il suo soprannome è ‘El Profe’, ed è ...

As : 'Atletico Madrid - arrestato il 'Profe' Ortega' : TORINO - Questa notte è stato arrestato il ' Profe ' Ortega , preparatore atletico al servizio del 'Cholo' Simeone nell' Atletico Madrid , per presunta violenza fisica. Lo scrive As e lo conferma la ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Morata saluta il Chelsea : l’attaccante spagnolo è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid : E’ ufficiale: Alvaro Morata all’Atletico Madrid fino a giugno 2020. L’attaccante in prestito dal Chelsea, ha già firmato e domani sarà presentato Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato di avere preso dal Chelsea il 26enne attaccante con la formula del prestito di un anno e mezzo. Morata ha già sostenuto le visite mediche con i ‘colchoneros’ e ...

Calciomercato Atletico Madrid - arriva Morata : è ufficiale : Un anno e mezzo al Chelsea e ora il ritorno a Madrid, sponda Atletico. È ufficiale: Alvaro Morata torna in Spagna, in quella squadra affrontata tante volte da avversario nei derby con la maglia del ...

Atletico Madrid : si ferma Godin - ma ci sarà contro Real Madrid e Juve : Diego Godin, infortunatosi sabato in Liga contro il Getafe, ha svolto gli esami che hanno evidenziato un'elongazione all'adduttore destro: "Diego Godín è stato sostituito questo fine settimana contro ...

Infortunio Bonucci - salta l’Atletico Madrid : il comunicato della Juve : Infortunio Bonucci, il calciatore della Juventus alle prese con un problema alla caviglia dopo un intervento su Correa di ieri sera contro la Lazio Infortunio Bonucci – “Nel corso della giornata di ieri, Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso“. Questo quanto comunicato dalla Juventus in merito ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Inter - Vrsaljko decide di operarsi e torna all’Atletico Madrid : Sime Vrsaljko dirà presto addio all’Inter, il calciatore croato si opererà al ginocchio e tornerà dunque all’Atletico Madrid prima del previsto Sime Vrsaljko ha deciso di operarsi al ginocchio sinistro, cambiando decisamente tutti i piani relativi alla sua stagione. Il terzino croato, con questa decisione, ha dunque chiuso la sua esperienza nerazzurra e tornerà infatti all’Atletico Madrid già da questo mese di gennaio, ...

Calciomercato Atletico - Morata è a Madrid : 'Il passato è passato. Ora sono felice' : E' arrivato all'aeroporto di Barajas nella notte tra sabato e domenica, pronto finalmente a iniziare la sua nuova avventura calcistica in Liga. Tra Alvaro Morata e l'Atletico Madrid manca solo l'...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...