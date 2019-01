Val di Susa | grosso incendio sul monte Musinè

No Tav - in Val Susa tra diffidenza e attesa : “M5s? Qui è diventato primo partito - se ci tradirà prenderà una batosta” : “Non abbiamo mai avuto governi amici, ma abbiamo imparato a contare solo sulle nostre forze delegando il meno possibile”. In attesa della pubblicazione dell’analisi costi benefici sul Tav, in Val di Susa regna la diffidenza verso il Movimento 5 Stelle che negli anni ha fatto della lotta contro il treno ad alta velocità uno dei cavalli di battaglia: “Qui sono diventati il primo partito negli anni, ma se cedessero sul Tav prenderanno una ...

Dalla Val Susa a Cosenza - in un documentario le storie di 4 donne coraggio che hanno scelto di accogliere : Elena, Georgia, Jessica e Lorena. Quattro donne, quattro vite diverse unite da un unico filo comune: sono quattro italiane che hanno deciso di impegnarsi spontaneamente e gratuitamente nell’accoglienza dei migranti. Il regista Daniele Gaglianone ne ha raccontato le loro storie, nel documentario “Dove Bisogna Stare” . Viene distribuito dal 17 gennaio in selezionate uscite-evento con un calendario di tappe in tutta Italia, in cui sono ...

Val Susa - intimidazione a sindaco Sì Tav : 12.41 Minacce al sindaco di Chiomonte, in Val di Susa, che ieri ha partecipato alla manifestazione in favore della Tav, a Torino. Silvano Ollivier, uscendo di casa, ha trovato 26 chiodi davanti al cancello, sul vialetto fuori dal garage. "Non cambio idea sull'utilità della Tav. Quindi perché intimidirmi? E' un atto imbecille", dice il sindaco.

Valsusa - escursionista precipita per 10 metri e muore mentre scende da una parete di ghiaccio : L'incidente in località Bar Cenisio. Il corpo è stato recuperato in fondo a un canalone. L’uomo aveva preso parte a un’escursione insieme ad altri alpinisti, che per primi hanno dato l’allarme. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Susa.Continua a leggere

Val Susa - alpinista precipita e muore : 18.32 Un alpinista è morto in Alta Valle di Susa, nella frazione Bar Cenisio, dopo essere precipitato per una decina di metri dalle cascate di ghiaccio della zona, a un'altitudine di circa 1.500 metri. Si tratta della terza vittima della settimana, sulle montagne del Piemonte.

Precipita su cascate di ghiaccio - morto alpinista in Valsusa : La salma di un alpinista è stata recuperata in un canalone di Barcenisio, frazione di Venaus (Torino). L'incidente, che è stato fatale all'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è avvenuto questo pomeriggio a 1.500 metri in una zona in cui si sono formate delle cascate di ghiaccio. Le operazioni di recupero hanno coinvolto soccorso alpino e 118, mentre i carabinieri stanno indagando sulla dinamica della tragedia.

Precipita da cascata di ghiaccio : morto alpinista in Val di Susa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Val Susa - Puglia - Sicilia : quei territori ingannati dal M5s "ambientalista" : Tav in Val di Susa, Tap in Salento, Ilva di Taranto, raffinerie a Gela, trivelle nello Jonio, in Adriatico e in Basilicata, Muos a Niscemi in provincia di Caltanissetta, inceneritori in mezza Italia. Da Nord a Sud, tante bandierine gialle piantate dal M5s e altrettante vittorie conquistate alle ultime elezioni politiche. Ma ora una delle Cinque stelle originarie, quella dell'ambiente, è diventata una supernova sul punto di esplodere. Dopo sette ...

Due alpinisti trovati morti tra Val di Susa e Val Chisone : Due alpinisti sono stati trovati morti nella zona della Cristalliera , la montagna di 2.800 metri che fa da spartiacque tra la Val Susa e la Val Chisone , Torino, . Si tratta del 22enne Alessandro ...

Bimba morta sugli sci - sequestrate quattro piste in Val di Susa : La pista da sci Imbuto di Sauze d'Oulx, in Val di Susa, Torino,, dove mercoledì scorso è morta Camilla, la Bimba di 9 anni dopo una caduta e il successivo violento urto contro una barriera frangivento,...

Bimba morta - sequestrate piste Val Susa : 20.30 La procura di Torino ha ordinato il sequestro della pista da sci "Imbuto" di Sauze d'Oulx (Torino), dove mercoledì scorso è morta Camilla, 9 anni, dopo una caduta e il successivo violento urto contro una barriera frangivento. sequestrate anche, nella stessa zona, le piste "27 alta", "27 bis" e "Cresta" Sulla morte della Bimba la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati quattro ...

Da Val Susa a Renon - tre giorni - tre bimbe - tre incidenti. Torna l'allarme sicurezza sulle piste da sci : Sono bastati pochi attimi perché una giornata di svago e di divertimento si trasformasse in tragedia. Negli ultimi tre giorni due bambine sono morte mentre erano con la famiglia su una pista da sci. Una terza si è salvata ma nello scontro con un'altra sciatrice, in Friuli, ha riportato ferite gravi. Questi tre episodi, avvenuti nel giro di così poco tempo, riportano l'attenzione sulla necessità di sicurezza sulle ...

Bimba morta in Val di Susa - il dolore del papà : 'E' tutta colpa mia' : "Non è stata colpa tua, ripetono gli amici del papà di Camilla, la responsabilità è di quelle barriere frangivento, senza protezione e materassi". Lo dice anche il fratello di Giovanni Bonaventura, ...