Torna «Il Grande Lebowski» | il video social di Jeff Bridges

Il Grande Lebowski Torna? Un tweet di Jeff Bridges manda in visibilio i fan : Anche il “Drugo” de Il Grande Lebowski ritorna. È bastato un tweet di Jeff Bridges per mandare in fibrillazione la community più dudaista al mondo. Quindici secondi di video, due passi di danza di Bridges/Lebowski sulle note di The man in me di Bob Dylan, il Drugo di spalle che si gira, abbassa gli occhiali da sole e ridacchia, infine una frase da scolpire sul display del bowling sotto casa: “Ehi amico, (lui ndr) non può vivere solo nel passato. ...

Rinasce il Giro di Sicilia. Il grande ciclismo riTorna sull’Isola : Il Giro di Sicilia si farà, l’Unione ciclistica internazionale l’ha inserito nel calendario delle corse del 2019 (categoria 2.1). C’è una organizzazione della corsa affidabile, Rcs Sport che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda gli eventi sportivi (il Giro d’Italia vi dice qualcosa?). Ci sono le date d’inizio e fine, dal 3 al 6 aprile e aggiungo che in quel periodo non ci sono per nessuno. Da scoprire, e non sono dettagli, le ...

Ariana Grande : la nuova regina del pop mondiale riTorna con il nuovo singolo “7 Rings” : Sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 25 gennaio “7 Rings”, il nuovo singolo di Ariana Grande. Il pezzo ha raggiunto più di 35,5 milioni di stream su Spotify raggiungendo la #1 della classifica Top50 Global e la #6 della Top50 Italia. Ariana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi. L’album “Sweetener”, pubblicato ad agosto 2018, ha raggiunto la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, è salito in vetta nella ...

Conte vede il premier etiope AbiyCosì l'Italia Torna Grande in Africa : Anche in Africa c'è un governo del cambiamento. E' quello del premier etiope Abiy, che ha portato alla storica pace con l'Eritrea. Il vertice con Conte, dopo la visita in Sahel, dimostra che l'Italia vuole tornare a incidere: basta regali a Francia e Cina Segui su affaritaliani.it

Nadia Toffa senza parrucca - Torna a Le Iene con i suoi capelli : la grande conquista : Nadia Toffa torna al timone de Le Iene, dopo un periodo di pausa dovuto alle vacanze natalizie. L'amatissima giornalista è molto attesa degli estimatori, specie per le problematiche di salute dovute ad un tumore. Proprio la Iena più amata della televisione, ormai da più di un anno sta combattendo la sua lotta contro il cancro. Nadia condurrà nuovamente l'irriverente trasmissione di Italia 1, al fianco degli amici e colleghi Giulio Golia, Matteo ...

Torna Deep Blue - lo squalo bianco più grande al mondo. Il racconto del sub che ha nuotato con lei : I sub sono anche riusciti a nuotare vicino all'animale, che avrebbe le tutte le caratteristiche di 'Deep Blue', il più grande squalo bianco del mondo mai visto. Lungo sei metri, l'animale ha fatto la ...

Macron è Tornato a combattere e apre un grande dibattito nazionale : Parigi. E’ stato un dibattito-maratona quello che Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha animato martedì a Grand Bourgtheroulde, in Normandia, davanti a seicento sindaci, prevalentemente alla guida di comuni rurali. Sei ore e quaranta di scambi, botta e risposta, difese muscolari

Al Teatro Reims di Firenze Torna il grande teatro d'autore : Gli spettacoli al teatro Reims si tengono il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 17.00. Per la rassegna "Reims d'autore" è previsto lo spettacolo del venerdì alle ore 21.00 I biglietti posso ...

Grande Inverno è Tornato : è virale il primo teaser con le sorelle Stark : C'è la data e ci sono finalmente notizie di Game of Thrones 8, l'ultima attesissima stagione della serie cult. Partirà domenica 14 aprile: lo ha comunicato ufficialmente l'emittente Hbo. Sei episodi ...