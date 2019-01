The Big Bang Theory | è arrivato il tempo dei saluti per Sheldon e co

L’ultima stagione di The Big Bang Theory su Infinity dal 29 gennaio : i titoli dei primi dieci episodi : Arriva l'ultima stagione di The Big Bang Theory su Infinity. Dopo dodici anni, la serie più amata di sempre negli Stati Uniti - secondo un sondaggio americano - giunge al termine con un esplosivo capitolo conclusivo. Nel finale dell’undicesima stagione, Sheldon e Amy si sono finalmente sposati con la benedizione di Mark Hamill (il Luke Skywalker di Star Wars, che ha ufficializzato la loro unione). Nella première dell'ultima stagione di The ...

The Big Bang Theory 12x13 : la difficoltà dei protagonisti di parlare di serie tv : C'era un tempo in cui gli appassionati seriali si ritrovavano per commentare l'ultima puntata della serie in onda. Ancora prima dei social c'erano gruppi di fan che ogni settimana sciorinavano teorie sull'episodio di Lost per poi ritrovarsi ad aspettare lunghi mesi in attesa dell'episodio successivo. Poi l'arrivo dello streaming ha rivoluzionato le abitudini di visione, il numero di serie tv è esploso a dismisura e le difficoltà di ...

Il sacrificio di Sheldon in The Big Bang Theory 12×13 riflette un personaggio in continua evoluzione (video) : All'inizio di questa stagione, Sheldon ha dichiarato di volersi impegnare per essere un buon marito per Amy, e con The Big Bang Theory 12x13 supera la prova a pieni voti. Sappiamo quanto il fisico teorico abbia passato gli ultimi dieci anni nell'elaborare uno studio in grado di fargli guadagnare il Premio Nobel, uno dei massimi riconoscimenti per uno scienziato/genio come lui. Con la teoria della super asimmetria, formulata insieme ad Amy nel ...

Anthony Scaramucci al Celebrity Big BroTher US : quando la politica incontra il reality : Sono stati rivelati poche ore fa, durante una pausa pubblicitaria sull'emittente CBS, i nomi dei concorrenti che comporranno il cast della seconda stagione dell'edizione statunitense del Celebrity Big Brother, l'equivalente del nostro Grande Fratello Vip. Tra i futuri inquilini della casa, che dal 21 gennaio si sfideranno per circa un mese alla conquista di un premio pari a $250,000, è spuntato un volto che è stato al centro del dibattito ...

Il cast di The Big Bang Theory omaggia Chuck Lorre - le parole di Kaley Cuoco : “Vent’anni di amicizia” (foto) : C'è un legame speciale tra il cast di The Big Bang Theory e Chuck Lorre. Lo storico creatore della comedy ha ricevuto il premio alla carriera durante l'ultima edizione dei Critics' Choice Awards. Un traguardo meritato per l'ideatore di serie di successo, che ha iniziato da Dharma & Greg fino a Mom, Mike & Molly, Due Uomini e Mezzo e ovviamente The Big Bang Theory. Grazie al suo contributo nel mondo della televisione, Chuck Lorre ha ...

Proposta indecente per Penny e Leonard in The Big Bang Theory 12×12 : una decisione cambia tutto? (promo 12×13) : Arrivato a metà dell'ultima stagione, The Big Bang Theory 12x12 mette in un angolo la scienza per parlare di relazioni - nello specifico, Penny e Leonard. Spesso la coppia ha dimostrato poca attrattiva rispetto al duo Amy/Sheldon (che così ha finito per sopraffare gli stessi protagonisti), complice un quiete sviluppo dei personaggi, che non ha permesso di esplorare a fondo il loro rapporto, come invece sta facendo adesso la dodicesima e ultima ...

La fine di The Big Bang Theory si avvicina - Kaley Cuoco ha un’idea sul reboot : “Non voglio dire addio!” : L'addio a The Big Bang Theory si avvicina, ma qualcuno non si è ancora rassegnato all'idea. Kaley Cuoco ha sfilato sul red carpet degli ultimi Golden Globes in compagnia del marito Karl Cook, e intrattenendosi con alcuni giornalisti, ha condiviso i pensieri sul finale della longeva comedy. La serie è tornata in onda sulla CBS giovedì scorso con un episodio ricco di colpi di scena, ma il sipario sta per calare su Leonard, Sheldon, Raj, Howard, ...

The Big Bang Theory 12×11 inaugura il 2019 con una rottura - un punto di svolta e qualche dubbio (promo 12×12) : The Big Bang Theory 12x11 inaugura il nuovo anno con un episodio che segna un punto di svolta per la comedy. In The Paintball Scattering tutti i protagonisti sono coinvolti in un gioco di squadra che diventa una scusa per analizzare più da vicino le coppie dello show, sviscerando le loro dinamiche. Amy e Sheldon si confermano un duo affiatato, con un rapporto che regala sempre grandi sorprese. Inizialmente il fisico è invidioso di sua moglie ...

The Big Bang Theory e il finale ideale per gli attori con al centro un "protagonista" spesso ignorato : La dodicesima stagione di The Big Bang Theory è l'ultima. Ormai lo sappiamo da tempo, con l'annuncio arrivato nei mesi scorsi. In Italia potremo vederla dal 28 gennaio su Premium Joi e dal giorno successivo su Infinity, con un episodio a settimana.Intanto gli attori si preparano a dire addio alla serie tv che li ha consacrati nell'olimpo delle produzioni televisive, arrivando a guadagnare anche un milione di dollari a episodio nelle ultime ...