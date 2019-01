Milano | insultati razzisti al supermercato | “Ti sparo in testa brutta cinese di merda”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Una cliente dai tratti orientali indica delle bottiglie d’acqua e chiede qualcosa ad un uomo che la sta riprendendo. Questo per tutta risposta inizia a prenderla in giro, a sbeffeggiarla, travalicando presto nell’insulto razziale. La vicenda è stata raccolta e raccontata daToday, che ha riproposto il video che è diventato virale in rete. “Signora, qua siamo in Italia – dice la voce fuori campo -, è inutile che mi parla in. Deve tornare in Cina se vuole parlare in”, dice. “Senta cazzo di cinesa, già siete venuti nel mio cazzo di Paese a distruggere tutto il mercato. Prima che ti spezzo le gambe. Tiindi merda”.Alla scena assiste un commesso, che guarda divertito e non fa nulla per difendere la cliente. Il, della catena Iper, ha commentato l’episodio su Facebook: “In ...