Microsoft e MIT insieme per migliorare l’intelligenza artificiale

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Le auto a guida autonoma e i robot che si muovono in maniera indipendente potrebbero fare un passo avanti nella sicurezza grazie a un nuovo modello sviluppato dai ricercatori die del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Riguarda gli algoritmi di Intelligenzae di apprendimento automatico, che permettono ai sistemi autonomi di interagire in maniera corretta con quello che li circonda. Sono una parte importantissima dello sviluppo, perché per quanto gli scienziati possano “insegnare” alle macchine a gestire molte situazioni, non potranno mai istruirle sul 100% delle situazioni possibili.Prendiamo ad esempio un’auto a guida autonoma. I programmi prevedono che l’auto si fermi se un pedone attraversa la strada, se l’auto che la precede è ferma, se una bicicletta invade la carreggiata. Chi guida l’auto da anni però sa che ...