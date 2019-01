L' Olanda dice che non accoglierà i migranti della Sea Watch

Olanda dice no a migranti di Sea Watch : 15.20 L'Olanda ha respinto la richiesta dell' Italia di accogliere i 47 migranti a bordo della Sea Watch, bloccata davanti alle coste di Siracusa. Occorre distinguere tra persone che hanno effettivamente bisogno di asilo e migranti economici, dice il ministero della Giustizia olandese. "Quelli che non hanno diritto alla protezione internazionale devono essere mandati indietro immediatamente al loro arrivo ai confini europei", recita un ...

Timor Steffens lascia Amici 18? Giudice e direttore artistico in Olanda : Amici 2019, Timor Steffens abbandona il talent show? Il progetto del direttore artistico in Olanda Un grande punto interrogativo sulla presenza di Timor Steffens ad Amici 2019. Dopo gli ultimi due video pubblicati su Instagram, i suoi follower hanno cominciato a chiedergli se sarà ancora un professore del talent show di Canale 5 o se […] L'articolo Timor Steffens lascia Amici 18? Giudice e direttore artistico in Olanda proviene da Gossip e ...