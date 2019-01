Inter | Emery chiama Perisic | Sarebbe ottimo | l' Arsenal cerca un' ala che giochi

Inter - l'Arsenal offre Ozil : non è nei piani di Emery (RUMORS) : L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. A dimostrarlo c'è l'accordo trovato con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. In questa sessione di mercato, invece, la società nerazzurra farà poco o nulla, non avendo grandissimi problemi e dovendo sottostare ai paletti del fair ...