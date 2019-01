Glenn Close | «La sensualità non diminuisce invecchiando»

Rami Malek e Glenn Close vincono gli 'Screen Actor Guild Awards' : Rami Malek e Glenn Close hanno fatto un passo importantissimo verso la conquista del premio Oscar, portandosi a casa lo 'Screen Actor Guild Awards' come miglior attore e miglior attrice protagonista. ...

Ai SAG Awards trionfano 'Black Panther' - Glenn Close e Rami Malek : Il film campione d'incassi in Nord America ha vinto come Miglior cast, superando 'A star is born' di Bradley Cooper, 'BlackkKlansman' di Spike Lee e il celebratissimo 'Bohemian Rhapsody'

SAG Awards 2019 - tutti i vincitori (con Rami Malek e Glenn Close verso l'Oscar) : I premi più vicini temporalmente agli Oscar sono quelli che regalano i migliori piccoli colpi di scena, ravvivando la corsa alle statuette sul finale. Non è così, per questa edizione, che conferma gli esiti e i trend di tutte le serate di grandi riconoscimenti che l'hanno preceduta nell'ultimo mese. La trasformazione di Rami Malek in Freddie Mercury sarebbe da Oscar come l'intensità di Glenn Close in The Wife. ...

Sag Awards 2019 - trionfano Rami Malek e Glenn Close. E “Black Panther” fa la storia : Sono Rami Malek e Glenn Close i trionfatori dei Sag Awards 2019, vincitori del premio come migliori attori. Ma è Black Panther a fare la storia, con il riconscimento per il miglior cast, praticamente il corrispettivo del premio per il miglior film agli Oscar, primo film di supereroi nella storia ad aggiudicarsi una statuetta di questo peso, un film all black che è stato non solo il vero blockbuster della stagione americana, ma uno straordinario ...

Oscar - sfida fra Roma e La favorita Lady Gaga e Glenn Close in corsa come miglior attrice : Alla 91ma edizione degli Oscar, che verranno consegnati il 24 febbraio a Los Angeles, il duello sarà tra 'Roma', il potente 'amarcord' di Alfonso Cuaròn, e 'La favorita' di Yorgos Lanthimos: entrambi ...

Lady Gaga e Glenn Close un premio per due ai Critics' Choice Awards : I critici americani premiano Roma , l'Amarcord di Alfonso Cuarón, con quattro riconoscimenti: miglior film, miglior regista, miglior fotografia, firmata sempre dal regista messicano, e miglior film ...

Glenn Close la migliore - «Roma» pronto all'Oscar : Pedro Armocida Nella guerra stellare ai Golden Globe 2019 tra big della musica, Lady Gaga in A Star Is Born di Bradley Cooper e i Queen in Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, come sappiamo hanno vinto ...

Il discorso toccante di Glenn Close ai Golden Globe : "Le donne devono potersi realizzare" : "donne, siamo madri, abbiamo i nostri figli, mariti... ma dobbiamo trovare la nostra realizzazione personale". Una emozionatissima Glenn Close ha ricevuto a sorpresa il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico per la sua interpretazione in The Wife. Questa volta la premiazione è stata a dir poco inaspettata. La favorita di quest'anno era Lady Gaga, protagonista di A Star Is Born, che ha applaudito la Close durante la ...

Golden Globe - Glenn Close e Bohemian Rhapsody vincitori a sorpresa su Lady Gaga e "A star is born" : Il colpo di scena della 76ma edizione dei Golden Globes è arrivato a fine serata, quando la favorita al premio per la migliore attrice drammatica, Lady Gaga, candidata per A star is Born, si è vista soffiare il Globo d'Oro da Glenn Close, per The Wife. Poco dopo Bohemian Rhapsody, che racconta la storia di Freddie Mercury, batteva lo stesso A star is born, dato per vincitore sicuro sino a poche ore prima nella categoria miglior ...