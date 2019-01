Davide De Marinis oggi a Ora o mai più | carriera e biografia

termometropolitico

: Guarda 'Davide De Marinis - Troppo Bella' su YouTube - RitaC70 : Guarda 'Davide De Marinis - Troppo Bella' su YouTube - EnricoMarotta83 : Davide De Marinis Al programma rai 'ora o mai più' canta da schifo. Mi domando come mai sia finito in un programma… - OrchestreItalia : Davide De Marinis & Fausto Leali - Mi Manchi ORA O MAI PIU' @Rai1 26 Gennaio 2019 #VideoOrchestre #OrchestreItaliane -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Dea Ora o mai più,Chi èDeDenasce a Milano nel 1971. Dopo un’adolescenza passata a coltivare con entusiasmo musica e arte,si diploma al Conservatorio e in seguito si laurea all’Accademia di Brera. Il suo successo inizia nel 1997 con il singolo Troppo Bella. Si tratta di un cantautore positivo che cerca di vivere ogni giorno con fiducia, cantando della vita quotidiana: le donne amate, quelle che lo hanno tradito, quelle che ha tradito, la sofferenza, la solitudine e la compagnia.L’inizio del successo Troppo bella “segna” l’inizio della notorietà perDe. Si tratta di un successo inaspettato per il cantautore milanese che, nonostante l’improvvisa fama, ha la forza di non cambiare se stesso. Seguono altre canzoni che raccolgono il consenso sia della radio che del pubblico. Nel 2000 ...