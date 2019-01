Conte risponde a Macron | ' La valutazione del leader spetta al popolo'

Salvini risponde a Conte sui migranti : «Altro che prenderli con aerei - a casa» : Il vicepremier risponde alle parole del Presidente del Consiglio: «Scafisti e terroristi: a casa!». A Porta a Porta Conte ha detto: «« Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo. C’è un limite ad ogni politica del rigore»

Migranti su Sea Watch - Conte : 'Li vado a prendere con l'aereo'. Salvini risponde : 'Non cambio idea' : In attesa che si sblocchi la trattativa a Bruxelles per trasferire i profughi in diversi Paesi europei, botta e risposta fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno per il trasferimento ...

Salvini Contestato anche a L’Aquila - lui risponde dal palco : “Quattro sfigati figli di papà. Pane e nutella per tutti” : Dopo Teramo contestazioni anche a L’Aquila per il vicepremier Matteo Salvini, in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Il ministro ha promesso ironicamente “Pane e nutella per tutti”, rivolgendosi ai contestatori che lo fischiavano da un lato del palco de L’Aquila dove sta tenendo un comizio. “Ha fatto bene questo governo a reintrodurre l’educazione civica”, per insegnare a comportarsi civilmente anche ...