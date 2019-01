Matteo Salvini - l'accusa di Minzolini sul caso Diciotti : 'Ecco la tua colpa con i grillini' : Un protagonismo che a volte diventa trampolino di lancio per arrivare alla politica. In fondo è un'opportunità per molti magistrati - aggiunge Maggiorini - si va in politica e poi, se va male, si ...

Matteo Salvini - la sfida ai giudici che fa tremare Luigi Di Maio : 'Portatemi arance in cella' : 'Sono l' uomo più tranquillo del mondo, nel senso che sto facendo il ministro e sto facendo quello che dovrebbe fare ogni buon italiano', spiega Salvini 'ovvero, difendere i confini, difendere la ...

Matteo Salvini - la sfida ai giudici che fa tremare Luigi Di Maio : "Portatemi arance in cella" : «Salvini, ogni volta che la vedo mi vergogno di essere italiano». «E allora prenda un barcone e se ne vada...». «Bravooo».... Applausi. Inizia così il sabato del villaggio meneghino del ministro dell' Interno, Matteo Salvini, con la figlia in macchina in attesa di godersi la sua porzione di week end

Domenica In - a pochi minuti dalla diretta il linciaggio di Mara Venier : nei guai per "colpa" di Matteo Salvini : Vietato parlare bene di Matteo Salvini. La pena? Essere bersagliati dagli alfieri dell'integrazione a tutti i costi. Ne sa qualcosa Mara Venier, mitica conduttrice di Domenica In, che in settimana ha detto di apprezzare la linea del ministro dell'Interno sull'emergenza immigrazione (oltre ad aver af

Sea Watch - Matteo Salvini incastra la Ong : "Ecco le prove del crimine - il loro è un disegno politico" : Matteo Salvini non arretra di un millimetro sul caso Sea Watch, la Ong ferma al largo di Siracusa. Non solo non concede l'ok allo sbarco, ma rilancia con le accuse contro l'equipaggio dell'imbarcazione: "Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, i

Sea Watch - blitz di tre parlamentari a bordo. Matteo Salvini : "Non rispettano le leggi" : Tre parlamentari a bordo della Sea Watch. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) sono saliti sull'imbarcazione che ha salvato 47 migranti insieme al sindaco di Siracusa, Francesco Italia. "Abbiamo fatto un blitz - annuncia Fratoianni telefonicamente - utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo. Ci sentiamo dopo...".Questa ...

Matteo Salvini vuole trascinare Sea Watch in tribunale. Blitz di tre politici a bordo : Matteo Salvini è pronto a trascinare la Ong Sea Watch in tribunale. Casus belli, la vicenda della nave ferma a un miglio da Siracusa, con a bordo 47 migranti salvati oltre una settimana fa al largo della Libia."Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della Ong "Sea Watch 3" abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare ...

Alessandro Di Battista fuori controllo : 'Matteo Salvini come Macron e Saviano' : Ogni parola, un caso per il governo. Alessandro Di Battista continua a creare guai con le sue sparate. Le ultime riguardano il Venezuela e il regime di Maduro, da sempre visto di buon occhio dal M5s e ...

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul caso Diciotti : dobbiamo stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

Sea Watch - Matteo Salvini : 'Cosa deve fare alla nave della Ong'. Lezione al governo olandese : Matteo Salvini replica al ministro degli Esteri olandese, che poche ore fa in modo sprezzante aveva affermato che 'i migranti della Sea Watch non sbarcheranno mai in Olanda', con uno sfottò al governo ...