Incidenti stradali | due morti in Salento

Incidenti stradali : 2 giovanissimi morti : ANSA, - CERIGNOLA, FOGGIA,, 13 GEN - Due ragazzi di 15 e 17 anni sono morti e un'altra giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via dei Mandorli a ...

Polstrada Puglia - bilancio 2018 : 'In calo le vittime di Incidenti stradali' : Il Compartimento Polizia Stradale per la 'Puglia'- Bari fa il bilancio del 2018. Con 19.034 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale ha accertato 33.436 infrazioni al Codice della Strada. ...

Sicurezza : più Incidenti stradali nel 2018 - ma in calo le vittime : Più incidenti stradali ma meno vittime: questo il bilancio del 2018 sulle strade. Lo ha reso noto la Polizia Stradale, diffondendo i dati sull'anno appena terminato. Nel corso degli ultimi 12 mesi, ...

Più Incidenti stradali - ma meno vittime : 17.02 Più incidenti stradali, ma fortunatamente meno vittime, nei dati 2018 diffusi da Polizia di Stato e Carabinieri. Gli incidenti sono stati 71.880 (+1,2%) e hanno visto 1.618 morti e 47.104 feriti,rispettivamente in calo dell'1,2 e dello 0,6%. Tra le vittime ci sono anche i 43 morti del Ponte Morandi. Impegnate 453.473 pattuglie, che hanno accertato 1.878.255 infrazioni al codice stradale. Ritirate 42.662 patenti e 50.905 carte di ...

Lombardia - Coldiretti : 400 Incidenti stradali in 6 anni provocati da cinghiali : Circa 400 gli incidenti stradali provocati dai cinghiali in Lombardia dal 2013 a oggi: lo rende noto Coldiretti, in riferimento all’incidente di questa notte sull’autostrada A1, tra Lodi e Casalpusterlengo, che sarebbe stato provocato da un gruppo di cinghiali ed ha causato la morte di un giovane e il ferimento di una decina di persone. “Con oltre un milione di esemplari diffusi in Italia – rileva Coldiretti regionale – la ...

Più Incidenti stradali nel 2018 - ma in calo le vittime - : I dati diffusi dalla Polizia Stradale rilevano una diminuzione dei sinistri mortali rispetto all'anno scorso. Oltre 1 milione e mezzo le infrazioni accertate e 42mila le patenti ritirate

Thailandia : quasi 200 morti in Incidenti stradali in appena tre giorni : Centottantadue persone hanno perso la vita tra il 27 e il 29 dicembre in Thailandia, molte delle quali a causa dell'eccessivo consumo di alcol.Continua a leggere

Nebbia in Basso Molise : 2 Incidenti stradali nella notte : Banchi di Nebbia hanno avvolto la costa molisana nella notte e due incidenti stradali si sono verificati in Basso Molise: il primo poco prima delle 22 all’ingresso della tangenziale di Termoli, lato zona industriale (il conducente di una Fiat Croma SW ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada), il secondo nella periferia di Montenero di Bisaccia. In quest’ultimo caso una Fiat Grande Punto si è ribaltata in Contrada San ...

Incidenti stradali - nei primi sei mesi dell’anno meno morti e feriti in Italia : Il report di Aci-Istat fa sapere che nei primi sei mesi dell’anno sono stati 82.942 gli Incidenti stradali registrati, 1.480 le vittime e 116.560 i feriti. Numeri ancora impressionanti, ma che sono in netto calo rispetto a quelli dello stesso semestre dello scorso anno: -8% dei morti e -3% dei feriti. Questo a fronte di un incremento degli spostamenti su autostrade in concessione, con un +0,1% dei veicoli leggeri e +3,2% di quelli pesanti. ...

Incidenti stradali : finalmente buone notizie per l’Italia : In autostrada il calo più consistente delle vittime e diminuzioni significative anche su strade urbane ed extraurbane Migliorano gli indicatori della sicurezza stradale in Italia. Le stime ACI-ISTAT – basate sui dati preliminari relativi al primo semestre 2018 – evidenziano un calo, rispetto allo stesso periodo del 2017, sia di Incidenti con lesioni (-3%), che di vittime (-8%) e feriti (-3%). Dal 1° gennaio al 30 giugno scorso, ...

Incidenti stradali - meno vittime e feriti. Otto morti al giorno : Roma, 19 dic., askanews, - Calano in Italia le vittime e i feriti per Incidenti stradali, le percentuali si avvicinano agli obiettivi europei, ma i morti sono ancora tanti: circa 8 al giorno nel primo ...

Due Incidenti stradali SIRENE DI NOTTE : Due incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze. Una nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori dell'Adda Martesana. Due incidenti Intervento alle 23 in via De Gasperi a Gessate per ...

Incidenti stradali : ogni anno nel mondo un milione 350mila vittime" : ... ambasciatore dell'Oms per le malattie non trasmissibili -, ed è realmente una delle maggiori opportunità che abbiamo di salvare vite nel mondo. Sappiamo quali interventi funzionano. Politiche forti ...