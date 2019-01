Wind dà il via al conto alla rovescia per attivare la All Inclusive Limited Edition 

Windows Insider : Microsoft avvia il bug bash di 19H1 : Attraverso un post ufficiale, Microsoft ha annunciato l’apertura del bug bash di Windows 10 19H1 a partire da oggi fino al 3 febbraio 2019. L’iniziativa interessa praticamente tutti gli iscritti al canale Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile e pronta al rilascio ufficiale fissato tra pochi mesi. Per chi non lo conoscesse, il bug bash è un evento periodico ...

Windows 7 si avvia verso la fine : tra un anno cesserà il supporto : Sia Netmarketshare che Statcounter, entrambi i servizi di statistica più affidabili in questo settore, concordano sul fatto che oramai Windows 10 abbia superato, anche se non di molto, il numero di utenti rimasti a Windows 7. E, tra esattamente un anno, assisteremo probabilmente ad un ulteriore boom di utenti che passeranno all’ultimo sistema operativo desktop di casa Microsoft il quale avrà una percentuale di market share totale ancora ...

Windows 10 vi “ruberà” 7 GB di spazio di archiviazione per rendere più stabile il vostro PC : Quando installerete il prossimo major update di Windows 10, il pacchetto di aggiornamento del sistema operativo Microsoft che sarà distribuito da aprile 2019, avrete un sistema più stabile ma con 7 GB di spazio in meno a disposizione sul disco fisso. L’ha annunciato Microsoft, spiegando che se un utente occupa tutto (o quasi) lo spazio di archiviazione disponibile “diverse funzioni e app di Windows diventano instabili”. Per ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : si riparte da Oberhof - anche Windisch e Runggaldier al via con un trofeo in più : Dominik Windisch e Alexia Runggaldier come Lukas Hofer e Dorothea Wierer: dopo il successo di questi ultimi nel World Team Challenge di Biathlon infatti è arrivata l’affermazione degli altri due azzurri in una gara con lo stesso format disputata a Garmisch, dove hanno battuto due coppie tedesche, formate da Anna Weidel e Roman Rees e da Karolin Horchler e Johannes Kühn. Sempre dalla Germania ripartirà, la prossima settimana, la Coppa del ...

Samsung : via alla certificazione per un Tablet con Windows 10 : Il Tablet progettato da Samsung e alimentato da Windows 10, con nome in codice “SM-W737Y”, passa le certificazioni FCC e si avvicina alla produzione. Tablet Windows 10 La collaborazione tra Samsung e Microsoft sta dando i suoi frutti, portando alla realizzazione di un nuovo Tablet con a bordo Windows 10. La notizia, per molti, può risultare particolare se si va a considerare l’impegno di Samsung nell’ecosistema Android. Il mercato dei Tablet sta ...

Al via il 9° Rally Tuscan ReWind : l'ultima tappa del "tricolore" rally terra con ben 105 iscritti : Una tradizione "mondiale", visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo rally. Prosevent, in considerazione dell'...