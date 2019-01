VIDEO Dorothea Wierer | “E’ la vittoria più importante | mi è scesa una lacrima Non penso

oasport

: Braccia al cielo a casa sua! Dorothea Wierer trionfa nell'inseguimento ad Anterselva, terza Lisa Vittozzi ???????… - Eurosport_IT : Braccia al cielo a casa sua! Dorothea Wierer trionfa nell'inseguimento ad Anterselva, terza Lisa Vittozzi ???????… - OA_Sport : VIDEO - L'intervista a Dorothea #Wierer dopo il trionfo di Anterselva: 'Inutile pensare alla Coppa del Mondo ora. E… - amorlupi : RT @Eurosport_IT: Braccia al cielo a casa sua! Dorothea Wierer trionfa nell'inseguimento ad Anterselva, terza Lisa Vittozzi ??????? #Eurospor… -

(Di sabato 26 gennaio 2019)ha conquistato una memorabilenell’inseguimento di Anterselva, tappa italiana della Coppa del Mondo di biathlon. Una giornata memorabile per l’Italia, con Lisa Vittozzi salita sul gradino più basso del podio., nel dopo gara, ha spiegato di essersi commossa per aver celebrato il successo più bello e atteso della carriera, davanti al proprio pubblico e, soprattutto, alla famiglia. Inoltre ha raccontato di non pensare ancora alla classifica generale di Coppa del Mondo, bensì si guardare con attenzione ai Mondiali.LAINTERVISTA ACLICCA QUI PER ILE GLI HIGHLIGHTS DELLA GARACLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDOLAINTERVISTA A LISA VITTOZZIfederico.militello@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...