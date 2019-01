Napoli | all' Augusteo solidarietà per i migranti | ' Una flotta napoletana per andare ad

Formazione : Napoli - doppia inaugurazione all'Ipe : doppia inaugurazione per l'Ipe, Istituto per ricerche ed attività educative, che questa mattina presso l'Aula Magna del Collegio Universitario Monterone in via Pontano, ha celebrato l'apertura dell'...

Milan-Napoli - il match clou del 26 gennaio 2019. Formazioni e diretta dalle 20.30 : Torna il campiionato di calcio. Appuntamento alle 20.30 a San Siro , con il match clou del sabato di Serie A, risultati e classifica ,: Milan-Napoli . Carlo Ancelotti torna per la prima volta da ex ...

Napoli : Allan al PSG in estate - Milan su Diawara : Ancelotti annuncia: 'Allan resta al Napoli'. Ma la trattativa col PSG è solo rinviata al prossimo mercato estivo. Sempre secondo il Corriere dello Sport , il club del presidente De Laurentiis è pronto a sostituire il brasiliano con Fornals del Villarreal e col giovane Almendra del Boca Juniors. In uscita Rog è destinato al Siviglia, mentre ...

Malagò : «De Laurentiis iscriverebbe il Napoli in Bundesliga. Allan secondo solo a CR7» : Intervista del Corriere dello Sport al presidente del Coni Giovanni Malagò. Parla anche del Napoli, di De Laurentiis, di Ancelotti, del razzismo, di Allan. De Laurentiis e il Frosinone «Aurelio e` un amico di famiglia. Lui ha il modello della franchigia Nba. Se potesse, iscriverebbe il Napoli alla Bundesliga. Le radici del nostro calcio sono di avere il Frosinone, ma oggi la forbice tra grandi e piccole si e` molto allargata. Vale nel calcio ...

Calciomercato Napoli - Allan escluso dal Psg in vista del Psg? : Calciomercato Napoli – Se ormai Allan in casa azzurra non è diventato un caso, poco ci manca. Da ben più di una settimana si continua a speculare sul presunto interesse da parte del Psg per il forte centrocampista alla corte del tecnico, Carlo Ancelotti. E chi è un minimo avvezzo con le vicende di Calciomercato […] L'articolo Calciomercato Napoli, Allan escluso dal Psg in vista del Psg? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Verso Milan-Napoli : parole degli allenatori e convocati : Verso Milan-Napoli: parole degli allenatori e convocati Il primo big match della 21a giornata del campionato di Serie A 2018/2019 è Milan-Napoli, in programma sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20:30. La partita è importantissima per entrambe le squadre ed è uno dei match più attesi di tutto il turno. Andiamo a vedere dunque le parole della vigilia dei due allenatori Gattuso e Ancelotti e i convocati di entrambi. LEGGI ANCHE: ...

Fondi Ue - l'allarme di De Luca : «Napoli rischia di farceli perdere» : «Il Comune di Napoli rischia di far perdere risorse significative di Fondi Ue». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento televisivo di...

Sky : Allan resta al Napoli al 99% - contatti continui per Fornals : Gli esperti di mercato di Sky Sport hanno fatto il punto sul mercato del Napoli. 'Il Napoli ha telefonato al Villareal per informarsi su Fornals in caso di addio di Allan. Allan al 99% resterà, come ha detto Ancelotti, però il ...

Calciomercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Pallanuoto. La Canottieri Napoli domani - ore 15 - in Sicilia affronta l'Ortigia : La Canottieri Napoli domani "sbarca" in Sicilia dove a Siracusa, nella piscina Caldarelli, con inizio alle 15 affronterà l'Ortigia. Un impegno non facile per i partenopei che, reduci dalla prevista ...

Allan al Psg?/ Calciomercato - Ancelotti : 'Resta a Napoli - ma voleva andare in Francia' : La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel Calciomercato di gennaio.

Napoli - allarme furti e scippi a Materdei. I residenti : 'Siamo abbandonati' : Cinque rapine in poco più di un mese, tre auto e una quindicina di scooter rubati. E' il preoccupante bilancio che si registra nel quartiere di Materdei, alle prese con un vero e proprio 'assedio' da ...

La storia dimenticata dei bambini di Napoli salvati dalle famiglie del centro-nord Italia : ... storia di un popolo , di Simona Cappiello e Manolo Turri Dall'Orto, è evidenziato come l'iniziativa del Comitato non sia sfuggita, ad esempio, alla strumentalizzazione politica e alla ...

Milan-Napoli - conferenza Ancelotti : “Allan rimane” : MILAN NAPOLI conferenza Ancelotti – Kalidou Koulibaly non sarà il capitano del Napoli nel match di domani contro il Milan. Ad escludere il gesto simbolico, dopo i cori razzisti di San Siro contro il senegalese e i due turni di stop scontati dal difensore senegalese per l’espulsione contro l’Inter, è stato il tecnico Carlo Ancelotti in conferenza […] L'articolo Milan-Napoli, conferenza Ancelotti: “Allan ...