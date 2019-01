Milan-Napoli finisce 0-0 | entra Piatek ma non decide

Milan-Napoli 0-0 : Piatek debutta - Ancelotti espulso : Lo scontro Champions tra l'allievo e il maestro finisce in parità. Senza gol, con qualche emozione e senza noia. Il Milan presenta per la prima volta Paquetà a San Siro, mentre i tifosi devono ...

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

Milan e Napoli non si fanno male : 0-0 al Meazza. Cori contro i napoletani : Il Milan di Gennaro Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti giocano una partita intensa, fatta di diverse occasioni da una parte e dall'altra ma non vanno oltre lo 0-0 nella sfida giocata al Meazza. Azzurri più in controllo del match rispetto ai rossoneri con due grandi occasioni, una per parte, create con Musacchio e Zielinski. Nel finale espulsi Fabian Ruiz per un doppio cartellino giallo e Carlo Ancelotti per proteste. Esordio con la maglia ...

Serie A - Milan-Napoli 0-0 : la Juve può scappare a +11 : All.: Ancelotti Arbitro: Doveri Marcatori: Ammoniti: Cutrone, M,; Albiol , N, Espulsi: 48' st Fabian Ruiz, N, per doppia ammonizione Note: 50' st Ancelotti, N, espulso per proteste

Due espulsioni e zero gol - il bottino del Napoli a Milano : Solo un pareggio per questo primo scontro tra Milan e Napoli, nonostante gli 11 tiri nello specchio della porta. Tanto nervosismo nel finale di gara che regala la prima espulsione con la maglia azzurra per Fabian Ruiz e anche per mister Ancelotti, reo di aver protestato per la seconda ammonizione a Fabian. Sono 28 le partite giocate in questa stagione per il Napoli con 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati sono 48 in tutte le ...

Il Napoli impatta contro il Milan : 0-0 e vetta sempre più lontana : Termina a reti bianche Milan-Napoli a San Siro. Tante emozioni, espulsi Fabiàn e Ancelotti ma come l'anno scorso il Napoli impatta e la vetta si allontana...

Milan-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-0) : Milan-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-0) diretta Milan-Napoli: secondo tempo 97′ L’arbitro fischia la fine dell’incontro. E’ 0 a 0 fra le due squadre, in un FINALE surreale per intensità e colpi di scena, sia in campo che in panchina, con due espulsioni per il Napoli, con Fabian Ruiz e Ancelotti. Fra poco il commento FINALE sullla partita. 95′ ESPULSO ...

Partita all’inglese - 0-0 tra Milan e Napoli. Espulsi Fabian e Ancelotti : Bene Malcuit e Zielinski Ancelotti schiera un Napoli a trazione anteriore, con Mertens, Insigne e Milik in campo dal primo minuto. Non cambia il sistema di gioco, con Callejon a destra e in mediana Fabian Ruiz e Zielinski. Gattuso ha tenuto Piatek in panchina fino a venti minuti dalla fine. Il Napoli fa la Partita. Non crea grandissime occasioni, soprattutto nel primo tempo cade spesso nell’imbuto rossonero. La più pericolosa è in avvio ...