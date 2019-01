Goggia 2ª nel superG di Garmisch

VIDEO Sofia Goggia settima nella prova di Garmisch - l’azzurra torna a brillare dopo l’infortunio : Sofia Goggia sta scaldando i motori in vista dei Mondiali di Are, l’azzurra è reduce da un infortunio che le ha impedito di gareggiare nella prima parte di stagione ma negli ultimi due giorni si è rivista finalmente in pista durante le prove della discesa libera di Garmisch . La Campionessa Olimpica oggi ha firmato il settimo tempo e sembra avere trovato le sensazioni dei giorni migliori, la bergamasca può tracciare un bilancio positivo di ...

Sci alpino - Sofia Goggia si migliora nella 2ª prova di discesa a Garmisch : l’azzurra chiude al settimo posto : Goggia cresce, è nella top ten della seconda prova di Garmisch . Invertito il programma: sabato si comincia con il supergigante Continuano ad arrivare segnali confortanti da Sofia Goggia sulla strada del pieno recupero agonistico. La campionessa olimpica di discesa , che giovedì aveva riassaporato per la prima volta la pista dall’infortunio dello scorso 18 ottobre nell’allenamento ufficiale in vista della discesa di Garmisch , ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia “Mi manca gareggiare con Vonn. Saremo io - lei e Stuhec come nel 2017” : Il 2019 segnerà il ritorno alle gare di Sofia Goggia. La bergamasca si è raccontata in un’intervista a La Stampa, dove ha parlato prima di tutto della sua condizione attuale: “Ho deciso di posticipare il rientro, voglio essere sicura di avere una struttura a livello muscolare che mi consenta di esprimermi come desidero. Sono molto tranquilla e in gran forma. Grazie alla fisioterapia ho recuperato dall’infortunio per essere ...