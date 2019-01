Anticipazioni Verissimo | ecco gli ospiti di oggi sabato 26 gennaio

Verissimo 2019/ Da Gerry Scotti a Lucrezia Lante Della Rovere - Anticipazioni e ospiti 26 gennaio - : Verissimo, Anticipazioni e ospiti 26 gennaio 2019: grandi ospiti per Silvia Toffanin, da Gerry Scotti a Lucrezia Lante Della Rovere.

VERISSIMO - Anticipazioni e ospiti di sabato 26 gennaio : Una nuova puntata di VERISSIMO ci attende il 26 gennaio, come sempre dopo Beautiful e l’ormai tradizionale appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Ecco chi parteciperà alla prossima puntata del settimanale condotto da Silvia Toffanin e di cosa si parlerà. sabato 26 gennaio, alle 16.00 su Canale 5, appuntamento imperdibile con VERISSIMO. Sarà ospite del talk show Al Bano, in onda in questi giorni con 55 Passi Nel Sole, lo show che ...

VERISSIMO - Anticipazioni e ospiti di sabato 12 gennaio 2019 : Dopo la lunga pausa natalizia, da domani torna sull’ammiraglia Mediaset il consueto appuntamento del sabato con VERISSIMO, il rotocalco di attualità e spettacolo condotto da Silvia Toffanin. Ecco il comunicato riguardante il primo appuntamento del 2019. sabato 12 gennaio, alle 16.00 su Canale 5, si riaccendono i riflettori su VERISSIMO, con una prima puntata del 2019 ricca di ospiti ed emozioni. Pamela Anderson, star internazionale e ...

Anticipazioni Verissimo - Silvia Provvedi svela : 'Ho un fidanzato' : Il percorso di Silvia Provvedi assieme alla sua gemella Giulia al Grande Fratello ha sollevato polemiche, ma anche approvazione e simpatia nei confronti dell'ex di Fabrizio Corona. Sicuramente però i telespettatori erano sicuri che il cuore di Silvia fosse libero: invece arriva l'indiscrezione da Verissimo. La ragazza si è fidanzata. Silvia Provvedi a Verissimo: 'Malefix esiste ed è il mio fidanzato' Una dichiarazione davvero inaspettata quella ...

Anticipazioni Verissimo - Francesco Monte e Giulia Salemi annunciano : 'Siamo una coppia' : È da poco finito il Grande Fratello con la vittoria di Walter Nudo: è stato il GFVip delle storie d'amore mai sbocciate, della complicità che non è mai sfociata in una vera e propria relazione, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ad oggi sono ancora una coppia stabile. Eppure, inaspettatamente, Francesco Monte ha rilasciato delle dichiarazioni nello studio di Silvia Toffanin che fanno ...

Anticipazioni Verissimo - Lory Del Santo sulla morte del figlio : 'Il GF VIP una terapia' : Lory Del Santo, dopo essere stata eliminata dal GF VIP, è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ed ha raccontato la sua esperienza al reality show e come quest'ultimo le sia servito per superare la morte del figlio ed uscire più forte di prima: "il Grande Fratello VIP è stato una terapia". Verissimo: Lory Del Santo e il duro percorso al GF VIP Lory De Santo è stata, sicuramente, una tra le concorrenti più emblematiche e discusse di ...