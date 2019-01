Salvini scrive all' Olanda | ' Si occupi della Sea Watch | nave è sua'

Giuseppe Conte - nello staff Samir Hassan ex leader di 'Mai con Salvini' : cosa scrive ancora oggi sul leghista : Siamo qui a dire che rifiutiamo in modo assoluto qualunque tipo di politica razzista e xenofoba che vediamo in piazza del Popolo con Salvini. Una piazza che flirta con i fascisti'. E oggi, che in ...

Giuseppe Conte - nello staff Samir Hassan ex leader di "Mai con Salvini" : cosa scrive ancora oggi sul leghista : Il più acerrimo nemico di Matteo Salvini siede a Palazzo Chigi. È Samir Hassan, romano di origini egiziane, che oggi lavora nello staff del premier Giuseppe Conte scelto da Rocco Casalino in persona e che nel 2015 era invece il portavoce del movimento Mai con Salvini, sceso in piazza per Contestare

Damiani - FI - scrive a Salvini per contrastare la criminalità a Barletta : Una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini con la richiesta di prestare particolare attenzione alla sicurezza del territorio, all'indomani dei gravi episodi di cronaca accaduti. Ad inviarla è il senatore Barlettano Dario Damiani , FI, , che dichiara in una nota: 'In qualità di parlamentare, ho ritenuto doveroso informare il Ministero dell'Interno in merito a ...

Scrive "suca" a Salvini - addetto stampa del Comune si pente : "Mi hanno augurato la morte" : Fabio Citrano, finito nell'occhio del ciclone dopo aver commentato in modo "colorito" un post del ministro dell'Interno, ora...

Commenta post di Salvini scrivendo "suca" : bufera sull'addetto stampa del Comune : L'insulto, a corredo di un tweet del ministro dell'Interno, ha alimentato ulteriormente lo scontro tra amministrazione...

Alla Barilla sono preoccupati per i post di Salvini sui bucatini - scrive il NYT : Barilla, la multinazionale italiana della pasta, sarebbe 'costernata' per un post pubblicato da Matteo Salvini sul suo profilo Twitter in cui il ministro dell'Interno rivela di aver nel piatto 'due ...

Alla Barilla sono preoccupati per i post di Salvini sui bucatini - scrive il NYT : Barilla, la multinazionale italiana della pasta, sarebbe “costernata” per un post pubblicato da Matteo Salvini sul suo profilo Twitter in cui il ministro dell’Interno rivela di aver nel piatto “due etti di bucatini” dell’azienda di Parma. Lo riporta niente meno che il New York Times in un lungo articolo che ricostruisce le abitudini del leader della Lega sui social network. Il post ...

Scrive Suca a Salvini - provvedimenti disciplinari per l’addetto stampa del Comune di Palermo : tra Fabio Citrano addetto stampa del Comune di Palermo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è chiusa. Anzi è solo all’inizio. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando avvertito di quanto postato su Twitter dal suo addetto alla comunicazione Fabio Citrano ha chiesto al segretario generale di valutare provvedimenti disciplinari. “Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono ...

Addetto stampa di Orlando insulta Salvini. Su Twitter scrive : "Suc..." : L' insulto arriva su Twitter e a postarlo è il responsabile stampa del Comune di Palermo . Si riaccende così la polemica tra il ministro dell'Interno e la città siciliana, dopo la decisione del ...

Dall'asilo politico alla laurea in Italia - ragazza scrive a Salvini : "Il decreto sicurezza è un insulto all'umanità" : Linh è una ragazza di 28 anni di origine vietnamita. E' arrivata a Palermo ancora bambina, da "irregolare". Il suo messaggio...

Attentati Sardegna - Anci scrive a Salvini : ANSA, - CAGLIARI, 28 DIC - Dopo i recenti Attentati contro i sindaci di Burgos ed Esporlatu, nel Sassarese, l'Anci Sardegna scrive al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere "un suo ...

Salvini vuole il dialogo con gli ultrà per risolvere la violenza negli stadi - scrive La Stampa : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di Serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini secondo un retroscena de La Stampa. Il ministro a ...

Camorra - sindaco di Castellammare scrive a Salvini : 'Più attenzione' : 'Elevare il livello di attenzione su Castellammare di Stabia' attraverso un maggiore impiego di Polizia di Stato e Carabinieri. È quanto chiede al ministro dell'Interno Matteo Salvini il sindaco di ...

Terremoto - Salvini scrive a cittadini Centro Italia : “Non ho mai smesso di pensare a voi” : il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta ai cittadini dell’Italia centrale, con particolare riferimento a chi è stato colpito dal Terremoto. La lettera è stata pubblicata oggi nel Corriere dell’Umbria diretto da Davide Vecchi e alle altre edizioni provinciali dello stesso quotidiano. “Dopo la campagna elettorale non ho smesso di girare le città e le piazze. E non ho smesso di pensare alle vostre terre ...