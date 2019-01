Quirinale | Salvini accolto da un corazziere di pelle nera

Corazziere nero accoglie Salvini al Quirinale/ 'Il personaggio giusto al posto giusto' : Corazziere nero accoglie Salvini al Quirinale/ "Il personaggio giusto al posto giusto". Il web ironizza sul siparietto avvenuto al Colle

Shoah - Salvini lascia il Quirinale - un poliziotto lo ferma per un selfie : Agenzia Vista, Roma, 24 gennaio 2019 Shoah, Salvini lascia il Quirinale, un poliziotto lo ferma per un selfie Gli esponenti delle istituzioni, del mondo dell'istruzione e della Comunità ebraica al Quirinale per le celebrazioni del Giorno della Memoria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Sergio Mattarella - il retroscena : 'Si ritroverebbe da solo'. Scacco matto al Quirinale : Salvini gode? : Il governo non arriva alla prossima finanziaria. La sentenza nasce prima della batosta di Bankitalia sulla recessione , ma in qualche modo Pier Luigi Bersani ne coglie il senso: M5s e Lega non ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Natale - la contro-cerimonia di Salvini : niente Quirinale - resta a Milano : Il capo della Lega ha rivelato: 'C'è la recita di mia figlia, per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato'. Peccato però che poi il suo ufficio stampa ha fatto ...