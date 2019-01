Morta Marisa Amato - travolta dalla calca a piazza San Carlo. La figlia : 'È stata dura' : È la seconda vittima della strage di piazza San Carlo a . Questa mattina è Morta al Cto di Torino , la donna rimasta ferita in piazza San Carlo la sera del 3 giugno del 2017, travolta dal fuggi fuggi ...

Torino - Morta Marisa Amato - tetraplegica dopo essere stata travolta a Piazza San Carlo : Marisa AmatoMarisa AmatoMarisa AmatoMarisa AmatoMarisa Amato è la seconda vittima della notte del3 giugno 2017, quella della follia della calca in Piazza San Carlo a Torino davanti al maxi schermo allestito per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. È morta questa mattina all’ospedale Cto dove era ricoverata per le complicazioni per un’infezione respiratoria. Era tetraplegica dopo essere stata calpesta dalla folla. Aveva ...

Torino - Morta Marisa Amato : era rimasta tetraplegica dopo gli incidenti di Piazza San Carlo : Era rimasta paralizzata dopo essere stata calpestata dalla folla in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017. E oggi Marisa Amato, 65 anni, è morta all’ospedale Cto (Centro traumatologico ortopedico) di Torino, dove era stata ricoverata alcuni giorni fa nel reparto di Rianimazione per complicanze respiratorie. La donna era la ferita più grave tra le 1526 persone ospedalizzate dopo gli incidenti durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid ...

Caos a Torino in Piazza San Carlo : Morta donna ferita - Marisa Amato era paralizzata : Salgono così a due le vittime della calca nel cuore di Torino, il 3 giugno 2017 durante la diretta tv della finale di Champions League Juve-Real Madrid; Erika Pioletti, 38enne, era deceduta dopo alcuni giorni di agonia.Continua a leggere