Morgan canta i Queen su Raidue | i social insorgono | ' Freddie Mercury si rivolta nella

FREDDIE MERCURY - Morgan RACCONTA I QUEEN/ Anticipazioni : le rivelazioni di Brian May e Roger Tay sul cantante : FREDDIE - MORGAN RACCONTA i QUEEN è lo speciale oggi, giovedì 24 gennaio, in prima serata su Raidue, dedicato alla grande band inglese.

Morgan torna alla Rai dopo 10 anni : il cantante condurrà "Freddie" su Rai2 : dopo un lungo e mal sopportato esilio Morgan rientrerà in Rai. Ancor prima di 'The Voice', il talent previsto per aprile dove il direttore di Raidue Carlo Freccero lo vorrebbe giudice insieme ad Asia Argento. Giovedì 24 gennaio su Raidue l'artista sarà il conduttore di 'Freddie', lo speciale in prima serata che, sull'onda del grande successo cinematografico di 'Bohemian Rapsody', sarà dedicato ai Queen e al loro ...