Milan | Gattuso | ' Higuain poteva fare di più Piatek è Robocop'

Milan - Gattuso racconta i primi giorni di Piatek : “sembra Robocop! Su Cutrone…” : Milan, Gennaro Gattuso sembra essere entusiasta del neo arrivato Piatek, il quale punta già a giocare contro il Napoli domani sera “Piatek sembra Robocop, dice poche parole. ‘Voglio fare gol e spaccare tutto’. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Ha grande fisicità, tecnicamente gli piace attaccare la profondità“. Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara con il Napoli, ...

Milan-Napoli - Gattuso è certo : “i tifosi rossoneri applaudiranno Koulibaly” : Milan, Gennaro Gattuso non teme fischi o cori razzisti contro Koulibaly, il pubblico rossonero “ha sempre dimostrato di applaudire i grandi campioni” “Koulibaly? Il pubblico di San Siro ha sempre dimostrato di applaudire i grandi campioni. Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo. Sono tranquillo, penso che il nostro pubblico sia maturo. E se succederà, siccome sono pochi imbecilli, vorrei vedere gli altri 65mila ...

Tonali - messaggio al Milan : "Sarebbe un sogno essere allenato da Gattuso" : La somiglianza a Pirlo , sul campo e fuori, è così evidente che non servirebbe nemmeno sentirlo parlare. Poi, però, se lo ascolti non puoi davvero non rimanerne impressionato. Misurato, sempre, testa ...

Tonali : 'Tifo Milan e m'ispiro a Gattuso - sarebbe un onore essere allenato da lui' : Sandro Tonali è certamente tra i migliori talenti del calcio italiano, nei prossimi mesi anche uomo mercato per le big che vorranno investire su di lui per il futuro. Ora se lo gode il Brescia, ...

Milan - altra tegola per Gattuso! Zapata fuori almeno un mese : Il Milan continua a perdere pezzi sul campo. Alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto anche Zapata.Continua la maledizione del Milan per la stagione 2018/2019. Rino Gattuso è da diversi mesi alle prese con gli infortuni dei propri giocatori. Infortuni che, in pratica, hanno permesso ai rossoneri di scendere in campo con l’undici ideale solo in poche partite. Ultimo giocatore a far visita all’infermeria della società di via ...

Milan - Luciano Moggi : il miracolo di Gennaro Gattuso : Si parte con la Roma in casa contro il Toro. Gara divertente per i 5 gol; Di Francesco felice per i tre punti, meno per quel che la squadra gli ha fatto vedere. Considerando l' altalena tra gol giallorossi e rimonte toriniste, è stata una sfida fuori dagli schemi, come succede spesso alla Roma, il c

Genoa-Milan live dalle 15 : Gattuso si affida a Cutrone e Borini : Il girone di ritorno del Milan comincia da Genova. I rossoneri con il successo prima della pausa contro la Spal si sono portati ad un solo punto dal quarto posto della Lazio, e sono alla ricerca di...

Mercato Milan - Gennaro Gattuso allo scoperto - : L'addio di Gonzalo Higuain è un duro colpo da assorbire e Gennaro Gattuso dice la sua sul Mercato del Milan. 'Mi aspetto regali da mia moglie quando compio gli anni sottolinea -. Abbiamo preso un ...

Milan : Gattuso - squalifica meritata : ANSA, - MilanO, 20 GEN - "Io mi sono comportato da dilettante perché ho perso la testa". Rino Gattuso fa mea culpa per le proteste che alla fine della Supercoppa italiana gli sono costate un turno di ...

Milan - Gattuso : "Higuain non mi ha deluso - resta il rispetto" : Higuain ? Non sono deluso. Si è comportato molto bene nei miei confronti. Accetto la scelta, ma il rispetto rimane. Poteva fare qualcosa di più lui e noi qualcosa in più per servirlo meglio". Rino ...

Milan - Gattuso non convoca Higuain per il Genoa : "Poteva fare di più" : Gattuso ha preso la sua decisione: Gonzalo Higuain non è tra i convocati per la trasferta a Marassi che vedrà i rossoneri impegnati contro il Genoa di Prandelli. Inutile arruolare l'argentino ormai ...