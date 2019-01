Luigi Mastroianni confuso | Maria confronta Giorgia con Sara Affi Fella

News Uomini e Donne : Luigi Mastroianni sceglierà Valentina? Parla lei : Uomini e Donne, Valentina Galli furiosa: lo sfogo della corteggiatrice di Luigi Luigi Mastroianni, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti. Il motivo? Il tronista del dating show ha fatto un’esterna di 7 ore con Valentina Galli, asserendo di essere interessato a continuare la conoscenza. Un’affermazione che ha fatto infuriare le altre corteggiatrici e i loro fan, i quali hanno preso di mira in questi ...

Uomini e Donne – Chi è Valentina Anna Galli? La sexy corteggiatrice di Luigi Mastroianni che conosce Fabrizio Corona [GALLERY] : Valentina Anna Galli è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella marchigiana ha catturato nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’ le attenzioni del tronista siciliano Valentina Anna Galli ha colpito Luigi Mastroianni durante le ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima lunga esterna con il tronista, non ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "La mia scelta è tra Giorgia - Sonia - Irene" : Uomini e Donne puntata 18 gennaio 2019 trono classico: nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Luigi Mastroianni ha deciso di restringere il campo delle aspiranti scelte a Irene, Sonia e Giorgia. A quest'ultima, ha organizzato un'esterna molto romantica in hotel con tanto di bacio.prosegui la letturaUomini e Donne, Luigi Mastroianni: "La mia scelta è tra Giorgia, Sonia, Irene" pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni : "Sara Affi Fella? Non ci interessa" : Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, questa settimana, sono stati interpellati da 'Uomini e Donne Magazine' per fornire un proprio pensiero sull'intervista di Sara Affi Fella, rilasciata al settimanale 'Chi', che ha voluto chiedere scusa a tutti per essere stata poco corretta durante il percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.prosegui la letturaLorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni: "Sara Affi Fella? Non ci interessa" ...

Uomini e Donne news : come sta Luigi Mastroianni dopo il ricovero : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne: le prime immagini dopo il ricovero Ieri il blog IlVicolodellenews.it ha riportato una news su Luigi Mastroianni che ha fatto molto preoccupare i suoi numerosissimi fan. Di cosa si tratta? Il portale di gossip ha pubblicato una foto del tronista di Uomini e Donne in Ospedale a Catania, scatenando il panico. In quella immagine il ragazzo è stato sorpreso uscire dalla clinica catanese con il gesso alla gamba ...

