«La mafia del calcio vuol far tacere il mio cliente | ma andremo fino in fondo»

Le mani della mafia sull’economia di Viterbo : 13 arresti : Una maxi operazione antimafia è scattata a Viterbo con perquisizioni e l’arresto di 13 indagati. I Carabinieri hanno arrestato 13

mafia : Colajanni (Libero Futuro) interrompe sciopero della fame : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Dopo l'audizione di una delegazione di Rete No Mafie da parte della Commissione antiMafia siciliana e la successiva convocazione da parte della Commissione nazionale antiMafia di Enrico Colajanni e Nicola Clemenza, entrambi dirigenti delle associazioni antiracket Liber

Aereo scomparso nella Manica - terribile “curriculum” di incidenti per il modello su cui volava Emiliano Sala : ecco le possibili cause. L’ex fidanzata : “Indagate sulla mafia del calcio” : Emergono nuovi particolari sull’incidente Aereo che ha coinvolto Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origini italiane. nella sera di lunedì 21 gennaio, il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito sopra Guernsey, nel Canale della Manica. Il presidente del Cardiff, con il quale Sala aveva appena firmato un contratto da 15 milioni di sterline, ha dichiarato che “pregano ancora” per ricevere notizie positive ma che sono tutti ...

Napoli capitale della mafia - prima querela contro Celentano e Canale 5 : Con il risarcimento danni e con i loro soldi, si spera accompagnati da scuse e pentimento quanto prima visto che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, si potranno realizzare tanti spettacoli ...

Napoli capitale della mafia - l'ira di de Magistris : «Deluso da Celentano» : «È propria brutta la fotografia, l'idea che Napoli nel 2068 sia vinta dalla mafia. Questo non solo non accadrà, ma è un'immagine davvero brutta per una città...

Napoli capitale della mafia - l'ira di de Magistris : 'Deluso da Celentano' : 'È propria brutta la fotografia, l'idea che Napoli nel 2068 sia vinta dalla mafia. Questo non solo non accadrà, ma è un'immagine davvero brutta per una città che da tre, quatto anni è la prima in ...

Sala - i messaggi dall'aereo : «Cade a pezzi - ho paura». Ex fidanzata : «Indagate sulla mafia del calcio» : Le riprese dell'aereo su cui volava Emiliano Sala sono riprese questa mattina porprio mentre veniva diffuso un suo messaggio vocale: «L'aereo cade a pezzi, ho...

Emiliano Sala - la fidanzata choc : «Non credo a un incidente - indagate sulla mafia del calcio» : «Non credo a un incidente, indagate sulla mafia del calcio». Parole scritte da Berenice Schkair, fidanzata di Emiliano Sala, il calciatore disperso dopo che domenica notte...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che incidente - indagate sulla mafia del calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Maria - testimone di giustizia : “Vittima di mafia - lo Stato non mi dà vita dignitosa”. La legge c’è - non del tutto applicata : “Non volevo abortire di nuovo e gli ho chiesto di lasciarmi andare perché potessi vivere insieme a mio figlio, ma lui mi ha portato in campagna, mi ha fatto spogliare e inginocchiare. Mi ha messo la pistola in bocca e ha detto che, con tutto quello che sapevo, non poteva lasciarmi andare e che sarebbero arrivati i suoi amici per violentarmi, perché era quello che meritavo. Mi sentivo come già morta, ma l’ho supplicato di farmi vivere. Allora mi ...

mafia - il pentito e la riunione della Cupola : “Le antiche regole di Cosa nostra scritte nero su bianco e custodite a Corleone” : Le tavole della legge di Cosa nostra esistono. E sarebbero custodite a Corleone. A raccontarlo è l’ultimo pentito della piovra: si chiama Francesco Colletti, ed era il capomandamento di Villabate. Solo che un certo punto si fece intercettare mentre raccontava al suo braccio destro di aver partecipato alla prima riunione della nuova Cupola di Cosa nostra, convocata alcuni mesi dopo la morte di Totò Riina. Non accadeva dal 15 gennaio ...

Una Iri dell’antimafia per le aziende confiscate : Il cambio della guardia alla direzione dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati, dove il prefetto Bruno Frattasi succederà a Mario Sodano, coincide con una importante novità: l'annunciata decisione di affrontare il problema della gestione delle aziende sottratte alla criminalità con un approccio unitario. Una sorta di holding controllata dall'Agenzia.L'anno scorso proprio su questo blog lanciammo una proposta di cabina di ...

mafia - sette fermi a Palermo. In manette anche il nipote del “Papa” di Cosa Nostra : sette persone sono state fermate dalla Direzione Distrettuale AntiMafia con l'accusa di stare ricostituendo la "cupola" di comando di Cosa Nostra.Continua a leggere

mafia - pentiti due boss della nuova Cupola di Cosa Nostra/ Ultime notizie - 7 arresti fra cui Leandro Greco : Mafia, pentiti due boss della nuova Cupola di Cosa Nostra/ Ultime notizie, 7 nuovi arresti fra cui Leandro Greco, nipote del Papa, storico boss