scuolainforma

: Gite scolastiche, sempre meno accompagnatori disponibili: troppe le responsabilità e i rischi - scuolainforma : Gite scolastiche, sempre meno accompagnatori disponibili: troppe le responsabilità e i rischi - opale444 : RT @opale444: Gite scolastiche, è flop: i docenti non vogliono accompagnare gli alunni - opale444 : Gite scolastiche, è flop: i docenti non vogliono accompagnare gli alunni -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Diventanogli insegnantiad accompagnare gli studenti alle. Secondo gli insegnanti, la causa delle loro rinunce è dovuta ai rischi e all’eccessivo carico dia cui sono sottoposti. Un sondaggio, condotto dal portale degli studenti Skuola.net, rende noti alcuni sorprendenti risultati proprio su questo argomento.a rischio per la mancanza di: ecco i risultati del sondaggio proposto da Skuola.net A pubblicare la notizia è stata quest’oggi la testata giornalistica nazionale “Repubblica.it” dopo i risultati ottenuti dal sondaggio proposto dal portale degli studenti Skuola.net. L’inchiesta ha cercato di fare chiarezza su questa tendenza che da qualche anno a questa parte pare essersi manifestata in buona parte delle scuole italiane. Al sud Italia, per esempio, molti viaggi d’istruzione non si svolgeranno ...