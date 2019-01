Fatturato squadre calcio 2019 | Juventus e Real Madrid | classifica e top 10

termometropolitico

(Di venerdì 25 gennaio 2019)e top 10Come ogni anno, da 22 anni a questa parte, la Deloitte Football Money League mette in fila i club calcistici più ricchi del pianeta. Nella stagione 2017/18, le 20 maggiori società calcistiche per, nel complesso, hanno generato 8,3 miliardi di euro di ricavi; il dato è in crescita del 6% rispetto alla stagione precedente.: ildominaIn prima posizione, ilcon quasi 751 milioni di; segue a distanza – 690,4 milioni – il Barcellona. A completare il podio il Manchester United – l’anno scorso al primo posto – con 666 milioni di euro. 2,1 miliardi i ricavi delle prime trein, il doppio dei ricavi delle prime trein10 anni fa. Quarto il Bayern Monaco solo sesto il Psg.Da ...