Fare gli spazzini nello spazio sarà il business del futuro

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Carofiglio : “Consideri elettori M5s dei cavernicoli”. “Fare caricatura è poco civile” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’ex magistrato Gianrico Carofiglio. L’ex senatore Pd, nell’evidenziare le contraddizioni insite nel M5s, osserva: “Fare le promesse è facile. Anche io sono capace di fare una campagna elettorale in cui dico che do il Reddito di cittadinanza di 5mila euro a tutti i disoccupati, senza che debbano neanche cercarsi un lavoro. ...

Stefano De Martino sul figlio Santiago : 'Il mio guerriero'/ 'Fare il padre è il mestiere migliore che ci sia' : Stefano De Martino ospite a Storie Italiane: il ballerino ha parlato del figlio Santiago, della carriera ma non solo, ecco le sue parole.

Sanremo - Claudio Baglioni accusato da Dago : "Perché non può Fare Sanremo" : Roberto D'Agostino, nella trasmissione di Piero Chiambretti, attacca Claudio Baglioni. "Sono contrario alla sua direzione artistica di Sanremo". E spiega perché. "Nel 2011 doveva fare il direttore artistico Gianni Morandi ma c'era una clausola che lo impediva: un cantante non poteva fare il direttor

Scuola vandalizzata a Pisa - parla uno degli indagati : 'Il preside non ci ascolta - cosa dobbiamo Fare?' : Computer rotti, banchi divelti, arredamenti completamente distrutti e anche urina sui muri. L'occupazione dell'Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa si è trasformata in un atto di vandalismo vero e ...

Trivelle - scontro nel governo. Costa : non firmo l'ok. Garavaglia : non può Fare come vuole : Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambiente Costa che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e...

Sindaco Castelnuovo : Faremo ricorso al Tar per Mouna e gli altri : Roma, , askanews, - Nel secondo giorno di trasferimenti di migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, comune a Nord di Roma, il Sindaco Riccardo Travaglini, denuncia di essere venuto a conoscenza ...

I francesi non vogliono Fare una «gara a chi è più stupido» con il governo italiano : Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle polemiche con il governo italiano

Garavaglia : "Trivelle? Costa non può Fare come vuole" : Sulle trivellazioni " Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui " visto che ci sono "atti obbligatori e c'è un iter in corso". Lo dice all'AdnKronos in viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia , commentando le parole del titolare per l'ambiente che ha fatto sapere che non è disponibile a firmare per le trivellazioni. Sulla vicenda delle trivelle " ci ...

Gli spot in film e serie tv Farebbero perdere a Netflix metà degli iscritti : Tra le principali caratteristiche che hanno reso Netflix l’attuale colosso dello streaming con i suoi ormai oltre 139 milioni di utenti abbonati in tutto il modo ci sono anche il tempismo e l’assenza di pubblicità. E i due elementi sono legati, dato che la società californiana è stata tra le prime, all’inizio del nuovo millennio, a proporre una formula di abbonamento per lo streaming video, inventando un business alternativo alla tv, retta in ...

Il figlio di James Gandolfini nel film dei Soprano come giovane Tony - il prequel diventa un afFare di famiglia ricordando l’attore : Alla fine si è trovata la soluzione più diretta e sentimentalmente coinvolgente che si potesse immaginare: ci sarà il figlio di James Gandolfini nel film dei Soprano nei panni di un giovane Tony, un espediente che oltre a conferire autenticità alla messa in scena per la somiglianza tra i due protagonisti sarà anche un modo per ricordare l'attore scomparso a Roma nel 2013. Il film prequel dei Soprano, dal titolo The Many Saints of Newark, ha ...

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a Fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...