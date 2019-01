Conte alla Merkel | M5S in sofferenza

Sanremo story Contest - il social quiz lancia una nuova sfida dedicata alla storia del Festival : In quali anni il Festival di Sanremo è stato condotto da Fabio Fazio? Quale avvenimento ha scosso il Festival nel 1967? Chi arrivò al secondo posto nell'edizione del 2015? In che anno Domenico Modugno ...

Matteo Salvini - una donna lo Contesta alla periferia di Roma : "Assassino" - lui la ignora : Una donna con una bandiera arcobaleno sulle spalle ha urlato: "Assassino" contro Matteo Salvini, in visita alla periferie di Roma a un villino con box confiscato in via Vernio. "Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l'anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini". Dopo un lungo pe

Autogol di Conte : ammette che i grillini pensano solo alla campagna elettorale : Scoop della trasmissione televisiva “Piazzapulita”. “Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perchè i sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati

Il premier Conte a Davos : «Con l'euro - debito in aumento e freno alla crescita» : Con il primo Giuseppe Conte ha discusso di economia e giustizia, non prima di avere ribadito il suo grazie per la collaborazione nell'arresto di Cesare Battisti. Con la seconda l'incontro è stato più ...

Conte a Davos - sfida alla Francia : «Seggio Onu a Ue - non a singolo Stato. Serve Europa del popolo» : Una posizione che il premier italiano ha chiarito al termine di un pranzo avuto con i ministri dell'Economia e degli Esteri, Tria e Moavero-Milanesi. «Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna ...

Conte a Davos - sfida alla Francia : «Seggio Onu a Ue - non a singolo Stato» : «Benissimo, allora diciamocelo, a quel punto ognuno persegue interessi nazionali, noi in Italia stiamo facendo da soli e la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei ...

Conte da Davos su Fincantieri : «Dalla Francia un comportamento ambiguo» : Dal World economic Forum, il premier interviene sui poteri della Banca centrale europea. E sui migranti: «Ci battiamo da mesi ma non c'è un meccanismo europeo»

Conte da Davos su Fincantieri : «Dalla Francia un comportamento ambiguo» : Dal World economic Forum, il premier interviene sui poteri della Banca centrale europea. E sui migranti: «Ci battiamo da mesi ma non c'è un meccanismo europeo»

Paolo Conte a Trieste e Brescia - 2 nuovi concerti nel 2019 : biglietti in prevendita dopo Live in Caracalla : Paolo Conte a Trieste e Brescia per due concerti in Italia nel 2019. dopo il grande successo degli eventi dello scorso anno, sono stati annunciati due nuovi spettacoli in programma tra i mesi di maggio e di giugno, nell'ambito della nuova tournée. Il 18 maggio, Paolo Conte si esibirà a Trieste, per un concerto al Teatro Rossetti. Il 29 giugno invece sarà in Piazza della Loggia a Brescia. Sono questi gli unici due eventi in programma ...

La propaganda 5 stelle celebra la card gialla. E Di Maio oscura Conte : La sua era una scelta politica, intelligente, ecco perché andava contro i socialisti. Così come noi andiamo contro la sinistra e queste destre'. Ma nell'Auditorium le parole passano in secondo piano ...

Conte dopo l'allarme di Bankitalia : <br>"Manovra bis è da escludere" : Le recenti previsioni di Bankitalia per il 2019 sono tutt'altro che rosee, ma l'esecutivo di Giuseppe Conte non sembra così preoccupato, fiducioso che la manovra finanziaria approvata a fine 2018 contribuisca ad evitare la tragedia. Il premier, per ora, sembra voler escludere una manovra bis nell'immediato futuro:Siamo a gennaio e non sono ancora partite le nostre misure, una manovra bis è da escludere allo stato. [...] Noi le congiunture ...

Conte dopo l'allarme di Bankitalia : "Manovra bis è da escludere" : Le recenti previsioni di Bankitalia per il 2019 sono tutt'altro che rosee, ma l'esecutivo di Giuseppe Conte non sembra così preoccupato, fiducioso che la manovra finanziaria approvata a fine 2018 contribuisca ad evitare la tragedia. Il premier, per ora, sembra voler escludere una manovra bis nell'immediato futuro:Siamo a gennaio e non sono ancora partite le nostre misure, una manovra bis è da escludere allo stato. [...] Noi le congiunture ...

Allarme recessione - Conte esclude manovra bis : 'È prematura' - : Dopo i dati diffusi da Bankitalia, il premier rassicura: il governo si è predisposto per tempo. Attacca Di Maio: "Ipotetica recessione guarda caso il giorno dopo che abbiamo lanciato reddito di ...

Allarme recessione - Conte : troppo presto pensare ad una nuova manovra : Fa discutere l'ipotesi di un referendum sul reddito di cittadinanza avanzata da Fratelli d'Italia. Di Maio replica :'Pd e FdI si dimenticano dei poveri ma Pci e Msi lo avrebbero votato' -